В Калуге жалуются на общественный транспорт
В нашу редакцию обратилась женщина, которая просит рассказать о проблемах городского транспорта.
- Доброе утро! Дни, конечно, у Нас прохладные, но в общественном транспорте имеется проблема: по мимо дёрганий автобуса при переключении передач и торможении, отсутствует обдув кондиционера в набитом под завязку пассажирами автобусе, информационное табло большое не показывает температуру в салоне, видимо, чтобы не шокировать пассажиров, конкретно по маршруту 26. В какую поддержку обращаться не понятно, пишу Вам.