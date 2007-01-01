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Общество

В Калуге жалуются на общественный транспорт

Дарья Джуманова
06.05, 09:53
0 884
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В нашу редакцию обратилась женщина, которая просит рассказать о проблемах городского транспорта.

- Доброе утро! Дни, конечно, у Нас прохладные, но в общественном транспорте имеется проблема: по мимо дёрганий автобуса при переключении передач и торможении, отсутствует обдув кондиционера в набитом под завязку пассажирами автобусе, информационное табло большое не показывает температуру в салоне, видимо, чтобы не шокировать пассажиров, конкретно по маршруту 26. В какую поддержку обращаться не понятно, пишу Вам.

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