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Общество

В Калуге 32 свадьбы сыграли в красивую дату

Дмитрий Ивьев
06.05, 09:27
1 976
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Торжественные церемонии прошли в понедельник, 05.05.2025.

Об этом сообщили в городском загсе.

Молодоженам пожелали светлой и цветущей семейной жизни.

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