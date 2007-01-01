Филиал банка НОВИКОМ открылся в Калининграде

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) открыл офис в Калининграде по адресу ул. Сержанта Колоскова, д. 4А. Банк ставит перед собой задачу сделать максимально доступным и удобным обслуживание расположенных в регионе предприятий и их сотрудников.

НОВИКОМ (входит в холдинг «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) открыл офис в Калининграде по адресу ул. Сержанта Колоскова, д. 4А. Банк ставит перед собой задачу сделать максимально доступным и удобным обслуживание расположенных в регионе предприятий и их сотрудников.

Теперь клиентам НОВИКОМа в Калининградской области доступен широкий спектр услуг как для юридических, так и для физических лиц: оформление ипотеки, потребительских кредитов и кредитных карт, открытие счетов, консультации по любым вопросам. Наличные средства с карт банка можно бесплатно снять в любом банкомате страны, включая банкоматы сторонних финансово-кредитных организаций.

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр финансов Калининградской области Виктор Порембский, Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева, директор Центра «Мой бизнес» Калининград Кирилл Лило, а также представители органов власти, бизнес-сообщества и руководители крупных предприятий региона.

НОВИКОМ и Калининградская область сотрудничают с начала 2023 года. Тогда между банком и правительством региона было заключено соглашение.

«Уже более двух лет мы получаем от банка поддержку на комфортных условиях для финансирования бюджетной сферы, реализации государственных программ. Это свидетельствует о том, что НОВИКОМ обладает большими возможностями и нацелен на надежное партнерство. Уверен, что открытие офиса в Калининграде будет способствовать развитию промышленности, модернизации предприятий, реализации ими инвестиционных программ, в том числе в совокупности с мерами поддержки, которые оказывает правительство региона», - заявил Виктор Порембский.

Министр финансов Калининградской области также отметил важность взаимодействия с банком Ростеха по повышению финансовой культуры, в том числе среди предпринимателей, руководителей предприятий и их трудовых коллективов.

В рамках церемонии открытия нового офиса НОВИКОМ подписал ряд важных соглашений. В частности, Калининградский янтарный комбинат и футбольный клуб «Балтика» присоединились к мотивационной программе «Развитие», разработанной банком Ростеха совместно с Корпорацией. Это эффективный HR-инструмент, позволяющий привлекать специалистов на производства и укреплять тем самым кадровый состав российской промышленности.

Еще одним шагом стало подписание соглашения о сотрудничестве НОВИКОМа с Фондом развития промышленности Калининградской области. Взаимодействие позволит банку нарастить поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе.

«В Калининградской области располагаются промышленные флагманы, партнеры банка. Присутствие НОВИКОМа в регионе позволит оперативнее реагировать на запросы предприятий и обеспечивать им надежную финансовую поддержку. Мы рады, что теперь получать выгодные условия по банковским продуктам можно непосредственно в нашем офисе в Калининграде», - отметила Елена Георгиева.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы ГК Ростех и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО.В структуру «РТ-Финанс» входят дочерний банк Госкорпорации НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

Госкорпорация Ростех объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные компании, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др.