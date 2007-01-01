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Общество

Останки 139 солдат захоронили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
06.05, 08:26
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В понедельник, 5 мая, церемония прошла на воинском мемориале в деревне Кузьминичи Куйбышевского района.

Ранее останки бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружили поисковые отряды во время «Вахты Памяти».

На месте захоронения установили памятник «Защитникам Отечества».

- Новый памятник - это не просто камень и металл, - отметил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - Это дань уважения защитникам Родины. Нить, которая связывает поколения жителей нашей страны. И сегодня вместе с нами было много молодёжи.

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