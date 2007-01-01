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Общество

Двое калужан получили благодарности от Путина

Дмитрий Ивьев
06.05, 08:47
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Президент России 5 мая подписал новое распоряжение, в котором упоминаются том числе и жители Калужской области.

Благодарности президента объявлены директору федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии» Валерию Долгому-Трачу (на фото вверху) и главному научному сотруднику федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной метеорологии» Александру Клещенко.

Александр Клещенко.
Александр Клещенко.

Их отметили за заслуги в области гидрометеорологии и многолетнюю добросовестную работу.

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