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Руководители города поздравили ветеранов

Дмитрий Ивьев
06.05, 08:05
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Накануне празднования Дня Победы Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов поздравили ветеранов, тружеников, тыла, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников концлагерей, ветеранов локальных конфликтов и участников специальной военной операции.

- Совместно с благотворительным фондом «Ташир» и компанией «Галантус» организовали торжественный приём. Поздравили ветеранов с наступающим праздником, в теплой обстановке пообщались за чашкой чая, вспомнили о подвигах фронтовиков, минутой молчания почтили память героев, павших за нашу Родину, а творческие коллективы подарили всем присутствующим хорошее настроение. Искренне желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра. Низкий поклон вам за бессмертный подвиг! – прокомментировал Юрий Моисеев.

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