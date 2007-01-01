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В Калуге объяснили, почему резко подорожала картошка

За килограмм в магазинах просят уже больше 100 рублей.
Дмитрий Ивьев
05.05, 16:16
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В понедельник, 5 мая, этот вопрос обсуждался на совещании, которое провел министр конкурентной политики Николай Владимиров.

- Повышение цены на картофель - это сезонный фактор, который осложнен сокращением предложения отечественного картофеля (урожай 2024 меньше урожая 2023 на 12%), сокращением предложения из Беларуси (там также сокращение производства), а основные поставки из Египта начинаются в середине мая, - рассказал министр.

По его словам, основное влияние на ценообразование картофеля оказывают поставщики: в условиях дефицита этого товара розничные сети вынуждены соглашаться с повышением закупочных цены на картофель от поставщиков, чтобы наполнить полки, и, соответственно, увеличивать розничные цены.

По данным официальной статистики на 28 апреля, средняя цена борщевого набора в Калужской области - 582 руб./кг. Это 7 место в рейтинге минимальных цен по ЦФО.

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