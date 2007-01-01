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Общество

В Калужской области похоронили участника СВО

Дмитрий Ивьев
05.05, 15:48
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В понедельник, 5 мая, в Воротынске прошло прощание с Владимиром Калюжным.

Мужчина погиб 16 ноября прошлого года, сообщил глава администрации Бабынинского района Владимир Яничев.

У Калюжного остался маленький сын.

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