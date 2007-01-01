Губернатор потребовал не допускать сбоев с поставкой лекарств
Эта тема в понедельник, 5 мая, обсуждалась на заседании правительства Калужской области.
В регионе более 159 тысяч жителей имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение.
- Тема чувствительная для людей, - подчеркнул Владислав Шапша. - Из-за большой номенклатуры лекарств и сложной системы закупок, случались точечные сбои по отдельным препаратам. Первостепенная задача - не допустить подобных ситуаций.
По его поручению минздрав проработал дополнительные меры по улучшению льготного лекарственного обеспечения жителей. Предполагается дальнейшая автоматизация и использование средств ОМС.
- Ситуацию в этой сфере контролирую лично. Средства очень большие выделяем, в том числе на дорогостоящую терапию, - прокомментировал глава региона. - В этом году только из регионального бюджета направим 3,2 миллиарда рублей. Мы должны выполнять все обязательства перед людьми, не допускать сбоев. По этому важному показателю будет оценена работа министерства здравоохранения и ответственных служб.