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Общество

В Калужской области ветерана поздравили с 95-летием

Дмитрий Ивьев
05.05, 13:58
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В Калужской области ветерана поздравили с 95-летием

Юбилей празднует Зоя Георгиевна Морозюк из Кирова.

- Поздравил ветерана с юбилеем, с наступающим 80-летием Великой Победы, передал подарки от Губернатора области Владислава Шапши и Президента страны Владимира Путина. Также вручил юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», - рассказал 5 мая глава администрации Кировского района Игорь Феденков.

Он пожелал Зое Георгиевне крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и всего самого доброго.

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