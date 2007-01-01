В Калужской области убивают котов
Жительница Юхнова рассказала в соцсетях о трагедии: за неделю застрелили двух ее домашних животных.
— Это огромное горе для нашей семьи. Убили Мейнкуна и обыкновенного домашнего кота. Я боюсь за своих родителей и за себя. Этот человек ходит безнаказанно по улицам нашего города. Животные — это только начало, дальше будут люди. И это не единичный случай. Это настоящий живодер!!! Были в 3 разных клиниках, на руках есть экспертные заключения, что это было преднамеренное убийство, - сообщает женщина.