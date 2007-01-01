Мария Власенкова стала почетным гражданином Калужской области

Ветерана Великой Отечественной войны наградили в понедельник, 5 мая.

Ветерана Великой Отечественной войны наградили в понедельник, 5 мая.

- За особые заслуги перед регионом, активную общественную работу, вклад в воспитание подрастающего поколения, - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Мария Матвеевна родом из Людиновского района. Прошла войну от Сталинграда до Будапешта. Она была связисткой и комсоргом в зенитно-пулемётном полку.

- Очень добрые чувства от общения с Марией Матвеевной, - прокомментировал Шапша. - Восхищает несгибаемая воля и энергия нашей замечательной землячки. А ведь давно перешагнула 100-летний рубеж. Гордимся!