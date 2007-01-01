5770 калужан обратились к врачам за выходные
Такая статистика зафиксирована с 1 по 4 мая, сообщила 5 мая министр здравоохранения региона Анна Чернова.
В каждом четвертом случае помощь понадобилась детям.
Госпитализировано 506 взрослых и 94 ребенка. По причине отравлений помощь оказана 44 пациентам, 28 из них дети. Травмы получили 870 человек.
- Праздничные дни наиболее напряженный период для медиков. Резко возрастает количество травм и отравлений. Чаще всего это связано с употреблением алкоголя, - отметила Чернова. - Впереди еще 4 праздничных дня! Будьте бдительны, не забывайте правила безопасного поведения! Берегите свое здоровье!