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Общество

5770 калужан обратились к врачам за выходные

Дмитрий Ивьев
05.05, 12:26
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Такая статистика зафиксирована с 1 по 4 мая, сообщила 5 мая министр здравоохранения региона Анна Чернова.

В каждом четвертом случае помощь понадобилась детям.

Госпитализировано 506 взрослых и 94 ребенка. По причине отравлений помощь оказана 44 пациентам, 28 из них дети. Травмы получили 870 человек.

- Праздничные дни наиболее напряженный период для медиков. Резко возрастает количество травм и отравлений. Чаще всего это связано с употреблением алкоголя, - отметила Чернова. - Впереди еще 4 праздничных дня! Будьте бдительны, не забывайте правила безопасного поведения! Берегите свое здоровье!

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