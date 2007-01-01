Калужан призывают присоединиться к акции «Бессмертный полк России онлайн»

Участником может стать любой желающий, рассказали 5 мая в правительстве региона.

Для этого нужно разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на сайте Бессмертного полка, а также в соответствующих приложениях «Вконтакте» или «Одноклассники».

Подать заявку на участие в онлайн-шествии можно до 6 мая.

В акции участвует и глава региона Владислав Шапша.

- Праздничная символика, портреты ветеранов, рисунки детей в «Окнах Победы». Детские сады, школы и колледжи, предприятия и организации, жители области вновь поддерживают эту инициативу, - рассказал также губернатор.