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Общество

Калужан призывают присоединиться к акции «Бессмертный полк России онлайн»

Дмитрий Ивьев
05.05, 10:56
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Участником может стать любой желающий, рассказали 5 мая в правительстве региона.

Для этого нужно разместить фото ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла на сайте Бессмертного полка, а также в соответствующих приложениях «Вконтакте» или «Одноклассники».

Подать заявку на участие в онлайн-шествии можно до 6 мая.

В акции участвует и глава региона Владислав Шапша.

- Праздничная символика, портреты ветеранов, рисунки детей в «Окнах Победы». Детские сады, школы и колледжи, предприятия и организации, жители области вновь поддерживают эту инициативу, - рассказал также губернатор.

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