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Общество

В Калужской области телевизоры подешевели из-за снижения спроса и укрепления рубля

Дмитрий Ивьев
05.05, 11:34
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Годовая инфляция в Калужской области в марте увеличилась до 9,9%, но осталась ниже, чем в целом по стране, сообщили 5 мая в региональном управлении Банка России.

За март цены в регионе выросли на 0,7%. Эта цифра включает и сезонные изменения цен — то есть те, которые происходят каждый год в марте. Так, например, за первый весенний месяц среди услуг заметнее всего выросли цены на зарубежный туризм и отдых внутри страны. В это время года люди обычно активно бронируют путевки на весенние и летние месяцы.

Без влияния сезонных факторов цены в марте выросли на 0,6%. По сравнению с февралем это значение не изменилось. С одной стороны — наблюдалось увеличение спроса на отдельные услуги. Из-за этого цены на них росли быстрее. С другой — за счет укрепления рубля и снижения потребительского спроса на некоторые товары длительного пользования рост цен в непродовольственном сегменте замедлился до умеренных значений. Так, в Калужской области в марте снизились цены на смартфоны, телевизоры и широкий круг электротоваров и бытовых приборов.

- Уже все более очевидно, что высокая ключевая ставка работает, - рассказала заместитель управляющего калужским отделением Банка России Алла Шпак. - Она повлияла и на кредит, и на спрос. В первую очередь отреагировали цены на товары длительного пользования, которые люди чаще всего покупают в кредит. Но поскольку скорость роста цен снижается не по всему кругу товаров и услуг, риски остаются. Поэтому Банк России будет держать такие высокие ставки длительное время, пока не убедится, что замедление инфляции устойчиво, а ожидания по будущей инфляции снижаются.

По прогнозу Банка России высокий уровень ключевой ставки обеспечит в целом по стране замедление текущих темпов роста цен до 4% к концу этого года и позволит закрепить инфляцию на 4% в будущем.

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