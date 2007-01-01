В Калуге назвали самые скучные профессии
Стали известны результаты опроса, проведенного в городе в конце апреля.
В понедельник, 5 мая, их опубликовал ресурс SuperJob.
Самая скучная профессия, по мнению калужан, - охранник: так считают 15% опрошенных.
На втором месте оказался бухгалтер (9%).
Третье место занимает сторож (8%).
Также в список скучных попали продавцы, вахтеры, офисные работники, библиотекари, дворники, архивариусы, гардеробщики, депутаты, лифтеры, операторы конвейеров, переводчики, программисты, фасовщики.
В то же время 13% калужан заявили, что скучных профессий не бывает.