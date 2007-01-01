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Общество

В Калуге назвали самые скучные профессии

Дмитрий Ивьев
05.05, 11:20
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Стали известны результаты опроса, проведенного в городе в конце апреля.

В понедельник, 5 мая, их опубликовал ресурс SuperJob.

Самая скучная профессия, по мнению калужан, - охранник: так считают 15% опрошенных.

На втором месте оказался бухгалтер (9%).

Третье место занимает сторож (8%).

Также в список скучных попали продавцы, вахтеры, офисные работники, библиотекари, дворники, архивариусы, гардеробщики, депутаты, лифтеры, операторы конвейеров, переводчики, программисты, фасовщики.

В то же время 13% калужан заявили, что скучных профессий не бывает.

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