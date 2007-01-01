Калужане возмущены неухоженностью города

В соцсетях местные жители активно выражают недовольство из-за того, что город не готов к предстоящим праздникам.

Горожане задаются вопросами: когда высадят новые деревья вместо спиленных, почему не побелены стволы и не покрашены бордюры, а также почему на въезде в город несколько лет нет цветочного циферблата.

- Озеленение города начнется через неделю. В первую очередь высадим деревья на улицах Ленина и Гагарина. Здесь будут посажены сирени, липы, клен Гиннала, спирея серая. Далее продолжим работы на других улицах, в том числе и на тех, где были удалены мертвые деревья, пораженные ясеневой златкой. На въезде в город циферблат был демонтирован несколько лет назад, высадка цветов там не запланирована. Деревья точечно побелили, например, в парке Циолковского. Окраска бордюрного камня в городе продолжается, так как объем по городу очень большой, к сожалению, за раз покрасить сразу весь бордюр невозможно, - сообщили в горуправе.