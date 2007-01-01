Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужане возмущены неухоженностью города
Общество

Калужане возмущены неухоженностью города

Дарья Джуманова
05.05, 11:04
2 876
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В соцсетях местные жители активно выражают недовольство из-за того, что город не готов к предстоящим праздникам.

Горожане задаются вопросами: когда высадят новые деревья вместо спиленных, почему не побелены стволы и не покрашены бордюры, а также почему на въезде в город несколько лет нет цветочного циферблата.

- Озеленение города начнется через неделю. В первую очередь высадим деревья на улицах Ленина и Гагарина. Здесь будут посажены сирени, липы, клен Гиннала, спирея серая. Далее продолжим работы на других улицах, в том числе и на тех, где были удалены мертвые деревья, пораженные ясеневой златкой. На въезде в город циферблат был демонтирован несколько лет назад, высадка цветов там не запланирована. Деревья точечно побелили, например, в парке Циолковского. Окраска бордюрного камня в городе продолжается, так как объем по городу очень большой, к сожалению, за раз покрасить сразу весь бордюр невозможно, - сообщили в горуправе.

Лента настроения
11 оценили
9%
0%
45%
0%
0%
45%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBGcmUvRDlNcmxEblVTNlVxc2dYT2c9PSIsInZhbHVlIjoiRDRGTEJsTUppZXJiUU1KaUIvMFdBaS96MWNCb295THFaUmNZVmJtWXVwOVhpOVovQlRyMXJtUEJMRmR1SEY0WmNRaVpuaG1obnh2SEkzUGJoaWJQWEFNWXY3ODVCY3VaZnhqbm5RcndoSHpHRXpFVGdJQVNqM2tuREU0YWxKbWRMOE1QdDN0UzBjMW53UXo0WlpGWHFnd1FZbE54N28zL1BDSHI4TkwzNDBQUWhBb1BYMTZiL284QW8xL2FrU2J3cmJEZFhtUTFPdDBKM3ZGa1EzUXhiaTEvZFVqL3cvNkN4NURodGxPNXlwZGNENU9EQy96MWN1dFY3OE9HY0tKdzZEb3VIQWk3QUZuRnlxbkdVeElsMjNUK1B4VVQ4MHFQdzdSTFhxTTdTeHZHa1QwdWdoaFhiem9SdGxwRFhaYzVGNFpTZmV1SkwzaDg2WUlYbFQ5SmhPSHpXWFkrQWlhWFkxb2crY1FRcHIySGUyTVlHVERkV01VaVl1VjZHUWpmN3FzR3pUb3JncjVRWkZENGxBaS9tN0JjQVFGM1lxN0JxUTA4QkVtMjRyWDhocXlCTnJLU1o4Nnh5WW0yQ3R3SiIsIm1hYyI6IjYyNDk1YWM3NmRmOGYwNWNiNGU3YjEyM2E0ODJjNjQ2NDczYThiYzA0YzA1MDlhOTcwMjEwYTg0ODNlMjE4MWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijh3dGp1M1FaMmw0M0NiTWg3VUpkRVE9PSIsInZhbHVlIjoiY1FPYUdsM0tJRXRITUkyV0J3anVWclhKa21JMjFDWHp4NVJHYzNXVHJqUDdjQXRERmRIZjNCSzZ6eXpZdFdaSXJBSXE4ZW5uZnF6L1JKbXM1L09NWjhPWmpCNlRwVHJ0blliMDlNcHd0WVhhbng5WHk2YnExRWNCTGkxSFJwWHpXL2xKTmpJWGNWWmRnY3NncmNuZlFUNjZSRkU4QzIveWsra0orSUVkTE1hNC9xVkV1VWVsS00vRjhwaWdoYVM2YVpOczFXWGVnMXNYUFEvc2hueG9kaVBvWDZJc3A1N1pIRXE3U0VWbGt4RmJvV2RsclkrRDZGUkV5UzM4NlFrQUIvWWtsRmNtWHBNeWVHOXlRMGZvN3dTZkx5N2tVUEdWTGhTbklySzVhOFhoVEFSU2xSMThvR01WVXVFMWVvVWdyc3Q4d3ZsZXJCZ1NlVk5MSkZ4TjhDUWlLbk1TMU1wUUpZT09Nd1dLelZndjB2UnI1YXdZNmhoa0h4b2hvQXUwNTJzWE5vd2RxQ1FNS2x4ZndSdzAwWk03KzVUOStxSGFqNXUreW1RKzhQZ083RytkVzZLdFlybDJGelFDMDJGZTZOdHNaMWFBNG5GQjRzZXc3amM0YnozV0U1YzZFeVdHSG9rTlFYMWpjQzFwM2VTeUpnSi96ZXZ4ZjZiZmZGdXpoOWszcGwrQlhiQlAyZ3RaZDZSb2FjMEZKMGdDT0h1WFVzMDNQMXVnbFUxVFp0RmtWWTJGeGh4ZzQ5cnZnb3hvTFArNk9RdU9GankxeEJQUE9DcUxDQjNHaHZLeG9uNDkxU2I4MkgyWmJBSWdSazkzaDlGQVJ4aDU0ZGRKVmxGVCIsIm1hYyI6ImE3ZTVkZjM1OWIzMTJlMTM2NjA3ZmZjMjMxYjJlNGVmNGE1ODYyMTZhNDFiMTczNDY3OGU1MDA5ZGVlZTIxOWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+