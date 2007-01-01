Картину «Освобождение Калуги» выставили ко Дню Победы
Калужский объединённый музей-заповедник представил ее к 80-летию Победы, сообщил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.
Художник Павел Петрович Соколов-Скаля написал «Освобождение Калуги» в 1947 году.
- Картина хранится в Иркутском областном художественном музее. До 26 сентября её можно будет увидеть в Усадьбе Золотаревых в рамках выставки, посвященной освобождению Калуги от немецко-фашистской оккупации, - отметил министр.