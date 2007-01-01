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Общество

Картину «Освобождение Калуги» выставили ко Дню Победы

Дмитрий Ивьев
05.05, 10:58
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Калужский объединённый музей-заповедник представил ее к 80-летию Победы, сообщил министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев.

Художник Павел Петрович Соколов-Скаля написал «Освобождение Калуги» в 1947 году.

- Картина хранится в Иркутском областном художественном музее. До 26 сентября её можно будет увидеть в Усадьбе Золотаревых в рамках выставки, посвященной освобождению Калуги от немецко-фашистской оккупации, - отметил министр.

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