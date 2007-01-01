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Новость дня Общество

Куда калужанам поехать на шествие «Бессмертного полка»

Сергей ПЕТРОВ
05.05, 10:51
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Федеральные СМИ проанализировали сообщения региональных властей и составили список регионов и городов, где шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.

Мы посмотрели, куда податься жителям Калужской области, которые желают принять участие в этом мероприятии вживую.

На утро 5 мая известно, что на улицы с портретами героев выйдут жители следующих городов России:

  • Санкт-Петербург
  • Екатеринбург
  • Нижний Тагил
  • Челябинск и другие города региона
  • Каменск-Уральский
  • Верхняя Пышма
  • Красноярск
  • Самара
  • Уфа
  • Томск
  • Омск
  • Пермь
  • Петрозаводск
  • Орел
  • Мурманск и другие города региона
  • Липецк и другие города региона

Помимо этого, «Бессмертный полк» в офлайн формате состоится в Республике Алтай, Забайкальском и Камчатском крае, Коми, Чувашии, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Тверской областях.

Власти Москвы и Волгограда на момент выхода новости еще не определились с форматом шествия в этом году.

Исходя из этого списка, калужанам, которые все-таки хотят пройти в колонне «Бессмертного полка» ближе всего будет поехать в Орел. Там шествие стартует в 13.30 с площади Ленина.

Следующей точкой может быть Тверь, однако для участия в «Бессмертном полку» в этом городе надо успеть зарегистрироваться в спецприложении на сайте 2025.polkrf.ru или в мини-приложениях проекта в соцсетях ОК и ВК до 6 мая.

Ну и, конечно, если власти столицы примут решение провести «Бессмертный полк» в очном формате, то самое близкое будет отправиться туда.

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