Куда калужанам поехать на шествие «Бессмертного полка»

Федеральные СМИ проанализировали сообщения региональных властей и составили список регионов и городов, где шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.

Мы посмотрели, куда податься жителям Калужской области, которые желают принять участие в этом мероприятии вживую.

На утро 5 мая известно, что на улицы с портретами героев выйдут жители следующих городов России:

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Нижний Тагил

Челябинск и другие города региона

Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Красноярск

Самара

Уфа

Томск

Омск

Пермь

Петрозаводск

Орел

Мурманск и другие города региона

Липецк и другие города региона

Помимо этого, «Бессмертный полк» в офлайн формате состоится в Республике Алтай, Забайкальском и Камчатском крае, Коми, Чувашии, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Тверской областях.

Власти Москвы и Волгограда на момент выхода новости еще не определились с форматом шествия в этом году.

Исходя из этого списка, калужанам, которые все-таки хотят пройти в колонне «Бессмертного полка» ближе всего будет поехать в Орел. Там шествие стартует в 13.30 с площади Ленина.

Следующей точкой может быть Тверь, однако для участия в «Бессмертном полку» в этом городе надо успеть зарегистрироваться в спецприложении на сайте 2025.polkrf.ru или в мини-приложениях проекта в соцсетях ОК и ВК до 6 мая.

Ну и, конечно, если власти столицы примут решение провести «Бессмертный полк» в очном формате, то самое близкое будет отправиться туда.