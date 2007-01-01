Куда калужанам поехать на шествие «Бессмертного полка»
Федеральные СМИ проанализировали сообщения региональных властей и составили список регионов и городов, где шествие «Бессмертного полка» пройдет в очном формате.
Мы посмотрели, куда податься жителям Калужской области, которые желают принять участие в этом мероприятии вживую.
На утро 5 мая известно, что на улицы с портретами героев выйдут жители следующих городов России:
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Нижний Тагил
- Челябинск и другие города региона
- Каменск-Уральский
- Верхняя Пышма
- Красноярск
- Самара
- Уфа
- Томск
- Омск
- Пермь
- Петрозаводск
- Орел
- Мурманск и другие города региона
- Липецк и другие города региона
Помимо этого, «Бессмертный полк» в офлайн формате состоится в Республике Алтай, Забайкальском и Камчатском крае, Коми, Чувашии, Республике Алтай, Туве, Хакасии, Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Якутии, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Томской, Тверской областях.
Власти Москвы и Волгограда на момент выхода новости еще не определились с форматом шествия в этом году.
Исходя из этого списка, калужанам, которые все-таки хотят пройти в колонне «Бессмертного полка» ближе всего будет поехать в Орел. Там шествие стартует в 13.30 с площади Ленина.
Следующей точкой может быть Тверь, однако для участия в «Бессмертном полку» в этом городе надо успеть зарегистрироваться в спецприложении на сайте 2025.polkrf.ru или в мини-приложениях проекта в соцсетях ОК и ВК до 6 мая.
Ну и, конечно, если власти столицы примут решение провести «Бессмертный полк» в очном формате, то самое близкое будет отправиться туда.