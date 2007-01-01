Заболеваемость гриппом опять выросла в Калужской области

За неделю, с 28 апреля по 4 мая, врачи выявили 24 случая.

Из них 21 заболевший был в Калуге, а три – в Кировском районе, рассказали в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

По сравнению с предыдущим периодом, когда было 11 пациентов, заболеваемость гриппом резко выросла.

При этом ОРВИ осталось на том же уровне 6458 случаев против 6462 на прошлой неделе.

У детей раннего возраста (0-2 лет) и школьников заболеваемость ниже эпидемического порога - на 39,9% и 7,5% соответственно. У детей дошкольного возраста и взрослых заболеваемость выше пороговых показателей на 19,1% и 100,9%.

В больницы с ОРВИ попали 27 калужан.