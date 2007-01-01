Калужанка пожаловалась на отсутствие дороги во дворе дома на Солнечном бульваре

По словам местной жительницы, в доме №2, где расположено более 300 квартир, люди живут уже больше десяти лет. Однако за это время дорожное покрытие ни разу не ремонтировали.

- Ходить пешком невозможно, приходится перемещаться по бордюрам. Убедительная просьба принять меры. Земля находится в собственности города! На детской площадке осталась только песочница! – пишет женщина.

- Здравствуйте. Ремонт дворов и междворовых проездов мы проводим в рамках муниципальной программы. Наши ресурсы в этом вопросе все еще весьма ограниченны, но поэтапно, совместно с депутатами по каждому округу, ежегодно определяем перечень дворовых территорий. В этом году, к сожалению, двор по этому адресу ремонтировать не планируется, будем рассматривать эту возможность в последующие годы, - сообщили в горуправе.