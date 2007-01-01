Калужанин просит возобновить шествие «Бессмертного полка» 

В нашу редакцию уже обратились несколько человек с таким предложением. А подполковник юстиции в отставке Владимир Николаев прислал большое письмо:

- Каждый раз, до 2023 года, «Бессмертный Полк» и в Калуге, и везде объединял сотни тысяч людей. Это такое невероятное, добровольное, народное, воистину настоящее, не поддельное священнодействие, символизирующее АБСОЛЮТНОЕ единство нашего народа, что без трогательных слез говорить об этом невозможно!

Всенародное шествие «Бессмертный Полк» -поистине главное (после военных парадов) священнодействие Праздника Победы 9 мая!

Весь российский народ, с портретами своих родных победителей, по зову своего сердца и памяти, выходит на святое шествие «Бессмертный Полк». И всегда, как правило –в Святые Пасхальные Светлые дни Четыредесятницы!

На 70-летие Великой Победы, 9 мая 2015 года, я осчастливился пройти в шествии «Бессмертного Полка» с портретами своих родных в сердце нашей страны –в Городе-Герое Москве.

Ой, какое это было шествие – я не забуду до конца своих дней!

Вся Тверская была заполнена до отказа –мы все, дети, внуки, правнуки наших героев войны плечом к плечу, как на фронте, шли в едином порыве, единым строем, со святыми ликами наших отцов, дедов и прадедов! Гордо и торжественно мы, потомки Победителей, в том Юбилейном 2015 году прошествовали и мимо Мавзолея Ленина, и могил и захоронений Верховного Главкома СССР Сталина, Маршалов Победы. Шествовали чинно и торжественно, вплоть до Васильевского спуска. Безо всякой боязни подвергнуться нападению врага рода человеческого.

Тогда было очень безопасно и спокойно. Ни одного ЧП, ни одного нападения от слуг сатаны в том, Юбилейном 2015 году – не было.

И вот уже три года «Бессмертный Полк» откладывается. А может уже и прекращен, вообще?

Мотивы отмены понятны –избежать терактов, убийств участников «Бессмертного Полка» со стороны врагов России. По этой причине, в этом Юбилейном Победном году отменен даже, традиционный праздничный концерт на Красной Площади, в самом охраняемом месте страны и столицы?!

То есть, в России, до сих пор, с немалой силой, витает боязнь вражеских нападений.

А помните, как Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР, будущий Генералиссимус СССР И.В. Сталин публично сказал на Историческом Военном Параде 7 ноября 1941 года, когда враг стоял у стен Москвы и Кремля: «Не так страшен черт, как его малюют».

Русская народная мудрость также гласит: «Волков бояться –в лес не ходить».

Так разве на сто процентов оправданы повсеместные отмены нашего главного народного священнодействия –шествия «Бессмертный Полк»?!

Не являются ли эти отмены показателем нашего пасования перед врагом?!

Не являются ли эти отмены показателем слабости наших органов внутренних дел и органов безопасности, якобы не обладающих в полной мере информацией о возможных терактах и наличия недобитого вражеского подполья в России?!

Всенародное шествие «Бессмертный Полк» - это ведь своеобразный Крестный Ход с Хоругвями, на которых изображены святые лики наших Бессмертных победителей на Сатаной! Да воскреснет Бог – и расточатся врази Его!

Не боимся мы в Праздник 9 мая не возможных терактов, ни налетов с неба бесов всех мастей.

Разве можем мы бояться выходить на «Бессмертный Полк», и не верить в Покровительство над нами Господа и Спаса нашего Иисуса Христа и Его Небесной Матери?!

Однозначно, регулярная отмена всенародного памятного шествия «Бессмертный Полк» -только на руку врагу, на его ухмылки и усмешки, что мы, оказывается, до сих пор слабы и пасуем перед сатаной!

Я призываю калужские власти не отменять торжественное всенародное шествие «Бессмертный Полк» в день 80-летия Великой Победы 9 мая 2025 года.

А по мне, при любом раскладе, все однозначно.

Во время пандемии, 9 мая 2020 года, когда везде орудовал масочный режим, и «Бессмертный Полк» был не просто отменен, а запрещен, я ни чуть не быть арестованным за нарушение масочного режима и появления на улице, с портретами своих героев дедов и бабушек, в Калуге вышел на свой, самостоятельный Бессмертный Полк. И калужское телевидение запечатлело мое одиночное шествие – до Вечного Огня в Калуге.

И этот раз, 9 мая 2025 года, я надену китель со своими ветеранскими наградами, как подполковник юстиции в отставке, и с портретами своих родных-героев победителей в Великой Отечественной войне, гордо выйду на центральную улицу нашей Калуги, улицу Кирова. И гордо и торжественно прошествую до нашей калужской святыни –Площади Победы и Вечного Огня, где воздам памятную честь и моим родным героям, и всем павшим и умершим Героям Великой Победы.

Аминь.