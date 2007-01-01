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В Калужской области начали разбирать конструкции моста через реку Клютома

В Козельске капитально ремонтируют мостовой переход длиной 26,5 метров через реку.
Владимир Андреев
04.05, 13:36
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Движение на этом участке автодороги Р-92 «Калуга-Козельск» перекрыто.

- До этого демонтировали перила и барьерные ограждения моста, отфрезеровали асфальто-бетонное покрытие, - сообщил в воскресенье, 4 мая, министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов. - Подрядчик приступил к разборке конструкции существующего моста.

По плану на этом месте будет построен новый мост. Будут установлены опоры и пролеты, произведена полная замена дорожного полотна и переустройство линий освещения.

Руководитель регионального минстроя заверил, после окончания строительства, подрядчик благоустроит прилегающую территорию и подмостовое пространство.

Движение по новому мосту обещают открыть в ноябре 2025 года.

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