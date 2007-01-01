В Калужской области прошел автопробег с копией Знамени Победы

В преддверии Дня Победы в Бабынинском и Перемышльском районах состоялся традиционный автопробег с копией Знамени Победы.

В этом году акция прошла уже в 11-й раз, объединив местных жителей, ветеранов, представителей власти и общественных организаций, сообщили в воскресенье, 4 мая в администрации Бабынинского района.

Колонна автомобилей, украшенных георгиевскими лентами и символикой Великой Победы, проехала по местам братских захоронений, где покоятся воины, павшие в боях за освобождение Калужской земли. У каждого мемориала участники останавливались, чтобы возложить цветы и почтить память героев минутой молчания.

— Этот автопробег — не просто традиция, а наш долг перед теми, кто отдал жизнь за свободу Родины, — отметил один из организаторов. — Мы обязаны сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов и передать её следующим поколениям.

Акция «Знамя Победы» с каждым годом собирает всё больше участников, превращаясь в масштабное патриотическое событие. В этом году к ней присоединились школьники, волонтёры и представители молодёжных организаций, что особенно важно в условиях попыток переписать историю Великой Отечественной войны.

— Пока мы помним — герои живы, — подчеркнули организаторы. — И такие акции помогают не только отдать дань уважения, но и напомнить, какой ценой досталась Победа.