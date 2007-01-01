Афиша Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области прошел автопробег с копией Знамени Победы
Новость дня Общество

В Калужской области прошел автопробег с копией Знамени Победы

В преддверии Дня Победы в Бабынинском и Перемышльском районах состоялся традиционный автопробег с копией Знамени Победы.
Владимир Андреев
04.05, 08:21
0 242
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В этом году акция прошла уже в 11-й раз, объединив местных жителей, ветеранов, представителей власти и общественных организаций, сообщили в воскресенье, 4 мая в администрации Бабынинского района.

Колонна автомобилей, украшенных георгиевскими лентами и символикой Великой Победы, проехала по местам братских захоронений, где покоятся воины, павшие в боях за освобождение Калужской земли. У каждого мемориала участники останавливались, чтобы возложить цветы и почтить память героев минутой молчания.

— Этот автопробег — не просто традиция, а наш долг перед теми, кто отдал жизнь за свободу Родины, — отметил один из организаторов. — Мы обязаны сохранить память о подвиге наших дедов и прадедов и передать её следующим поколениям.

Акция «Знамя Победы» с каждым годом собирает всё больше участников, превращаясь в масштабное патриотическое событие. В этом году к ней присоединились школьники, волонтёры и представители молодёжных организаций, что особенно важно в условиях попыток переписать историю Великой Отечественной войны.

— Пока мы помним — герои живы, — подчеркнули организаторы. — И такие акции помогают не только отдать дань уважения, но и напомнить, какой ценой досталась Победа.

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjNlUEd4RXgrczIyTDc4cm1VWG5pcXc9PSIsInZhbHVlIjoiMjE3eWtFOVcySkY4SFRJa3o4VFovazQvTWZnWkQvRzFzKytoREplWUE4QmIwTkdhcFFIZ01FdGw0MEVuNHV6cTJaSmZoNE9xQUx2VVVPVXZCWmQ5VFFLZlV1OHNNU3JVL2oyV3EyZnYxOHJyd0RUa2YzaHRqcUpOaWNBOGV1dzZOM29EdG1jaUc3Q3F3V0J4NXlFUkJ4bUNrSG1UUG1xRkNISm5RenA1bG9JUENqdnhoNVN2aWNWalpHMU4yNW83NHd6K1ViZjdpeHpOK01lSUxyZkFVQ1NQYVhrTnJBVE9HL25vbThEcjFqZm82YS84Tk90UWVRZUcvb0w4R2VjYTU0VUM2T0Q1cWIzZ0VVNy9sR3JiaGJBY3pOdFhFQkVlV1p2aUtMMGJuSUJXY2x5bmlNcWZDNEpsQnNzRm9mMllCWmVWVjA2VmZ0bThTa3ZPYUMzUTRmWCt2cVo5S2YvRzhZNlE0WVJYSWxTWGxvekZMN2JrZXc4TXAyOE42ZzFERzh5Sm9KZXJTQUtCMnVnTHNobG9MZmJPaG54cmFpREt1WkhQNFRjZVJtalgrV0xFaXZBYzV6WUFkcHR1RVlwWCIsIm1hYyI6ImI2N2FmNDgwNGE1ZTY4OTNmZTczYzI1NzZhYzFmNGJlZjEwOTFmODc4ZTY1NjkzYzMyNzNlYjlkMGM1M2ZhN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkU0NHRLTEVERnpnR2RGWkxDMXc4dFE9PSIsInZhbHVlIjoiZnM0cEEzNlpXOTk2Ti80KzR5YTFWc04rRjJkSTQvMDYyT05DbHZ1KzJleTh3K0I0TDVwaHRYb2tGV25aNVIxQ0w0ZlNKQzJXNEVEZ1llay8xVU9LS3lHd0pWcmR4M2hBZHVUbTdHZ3ZPUndDVGlGamhpdHJEM1BQbWVHSzFrRVV5MWZuK01UZ2RRN2M2NGcvaFpBczJ5VFQ4WXdUWEhaRk5uMVlYdWxYWkFuellWOFdYT0JRbGQrSW8yUXJYU2RPczBueTVlQXptdXBxTUNpZ2RPVVV2U3IvcmhCakNxV2lRWjk0c28wU2I2MXZsZjZ2ZDI4OGFMd2oxbU50aEo4VjBGSVdaVkI2ZGpna2QxSDRoNGd3MlZPUWNXcGhGdW9pNnlNSXdvc2gyRXJaYUU3cEtvTDR4Zi9HUGxyN1hRMXcwZGJlMUJrbU1jV3VZME1KeVVxRjB3bHAwem1ublVKZzMzUExiTEJ3TkFOQWtybmhyVkhoYjNacVFzNEExZ0NOMHdrK0RDcWJXb1VNSGNHcFBKVUlGT0hPUXR3YzZqc1VadlQ0MnpaVytsdHNUWThkYUxlZUV4eEplR1RaeTZDdVNNZTFVT0lIM2ZUejByRUd2MDcveE9ia1VpTzJFMndkY1dtV0dCbzhMYjBHSHZSdEh3UVBHUkliSzVHZmluQU5XYXZWcDJhQVhHOU1lK2tFaGFSMDdWYUdDZ21qM2tkWTFQUVZibXNGYTBrelB2dG1VZUp6Qi9mYmprUUdNbnFMSUFSU05GdGdFZmhxUTF5RUs2Snp2M1hZQlNOSUdPOUNXL1RuNWMyTzVPcXBIZnlZbmM4NG80Y0xaKzdHOW52QyIsIm1hYyI6IjE2MGIwMGIwMGY5MjZmNTFkNDYwODk0OTViZGRkNTFlYjNhOWEyMTBlMGExMjI4MDZkOWU5MTMxYzA0ZjU3NzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+