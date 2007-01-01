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Общество

В Сухиничах Калужской области появились качели для молодоженов

О новом объекте сообщила районная администрация в субботу, 3 мая
Михаил Тырин
03.05, 14:47
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Качели установлены в городском сквере.

Администрация сообщает, что это только начало.

Скоро в сквере появится специальное дерево для замочков, символизирующим крепкий союз.  

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