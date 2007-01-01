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Общество

В Калужской области спортсмены показывают рекорды в честь Победы

3 мая, в субботу, беговую акцию организовали в Перемышле
Михаил Тырин
03.05, 14:24
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Более 160 юных спортсменов приняли участие в забеге, посвященном годовщине Победы.

 Участники акции получили не только награды, но и горячий чай со сдобой.

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