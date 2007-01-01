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Правобережье Калуги снова в фекалиях

Дарья Джуманова
02.05, 17:30
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К нам в редакцию обратилась местная жительница и рассказала о постоянных коммунальных авариях на улице Спартака:

-Каждую неделю-две льются фекалии. Власть не может (или не хочет) решать проблему. Уже сотни аварий доказали, что чистка колодца - это временная, очень временная мера. Не проходит недели, как снова потоки зловонных рек текут по Спартака. Решать надо глобально - менять всю коммуникационную сеть. Но процесс этот очень дорогостоящий и никто заниматься этим не будет. Денег нет, но вы держитесь!

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