В Калужской области начали отключать отопление

Утром 2 мая жители Кондрово и Льва Толстого столкнулись с неприятным сюрпризом. После ночного снегопада в их домах стало холодно и сыро.

Оказалось, что отопительный сезон уже завершился.

- Идёт снег с дождём. Зачем так издеваться над людьми, - жалуется Наталья из Льва Толстого.

- Отопительный сезон окончен. Согласно закону отопление отключают если температура воздуха в течение пяти дней держится выше +8 градусов, и в дальнейшем ожидается потепление, - объяснили в администрации Дзержинского района.

- Я прошу включить отопление до установления тепла. Это ненормально, никаких плюс 8 еще нету ни днем ни ночью, - пишет Татьяна из Кондрово.

А вам уже отключили отопление? Пишите в комментариях.