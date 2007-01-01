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Общество

Калужанам рассказали как безопасно жарить шашлык в майские праздники

Дарья Джуманова
02.05, 09:15
0 694
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С наступлением выходных многие жители региона отправляются на природу, чтобы пожарить мясо и отдохнуть на свежем воздухе.

Однако Следственный комитет предупреждает: несоблюдение правил противопожарной безопасности может привести к трагическим последствиям.

Готовьте шашлык на расстоянии не менее 5 метров от построек и деревьев, используйте мангалы с защитными решётками и держите под рукой воду, песок или огнетушитель. Эти меры помогут быстро справиться с возможным возгоранием.

Не разводите костер при сильном ветре — это может привести к распространению пламени.

Перед началом готовки убедитесь, что гриль и шампуры исправны.После завершения пикника дождитесь полного остывания углей перед их утилизацией.

Соблюдение этих простых правил сделает ваш отдых безопасным и приятным.

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