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В Калуге открыли нового космонавтика

Дмитрий Ивьев
01.05, 15:12
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Зритель «Василёк» 1 мая открыт рядом с Танеевским залом на улице Баженова.

Фигурку подарила городу семья Васильковых.

Это уже 26-й космонавтик в Калуге.

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