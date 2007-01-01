Кто попал на Доску почёта Калужской области

Как мы уже рассказывали, к 1 мая в Калуге обновили городскую доску почета. Также стало известно, кто попал в этом году на доску почета Калужской области.

Публикуем полный список.

АЛЕКСАНИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, глава крестьянского (фермерского) хозяйства (Кировский муниципальный округ Калужской области). В 2012 году Алексанин В.А. создал крестьянское (фермерское) хозяйство. Большое внимание Василий Александрович уделяет техническому оснащению хозяйства. Алексанин В.А. занимается выращиванием зерна, в 2024 году было собрано 300 тонн. Василий Александрович принимает активное участие в проведении областных и районных сельскохозяйственных выставок. Регулярно оказывает благотворительную помощь в благоустройстве Кировского района, участвует в оказании помощи участникам СВО и членам их семей.

АНТИЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЭДУАРДОВИЧ, руководитель технической службы акционерного общества «Завод Протей» (Жуковский муниципальный округ Калужской области). Трудовая деятельность Антилевского А.Э. на предприятии «Завод Протей» началась в 2008 году с заместителя технического директора. Александр Эдуардович за годы своей работы зарекомендовал себя высококвалифицированным специалистом, обладающим высокими организаторскими навыками. Антилевский А.Э. является инициатором внедрения в деятельность компании инноваций в контексте повышения эффективной работы технической службы, уделяет огромное внимание внедрению новых технологий.

АРТЕМЬЕВ БОРИС ФЕДОРОВИЧ, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Бабынинский электромеханический завод» (Бабынинский муниципальный округ Калужской области). Артемьев Б.Ф. принят на работу в ООО «Бабынинский электромеханический завод» в 2010 году. Имея большой опыт работы на производстве, Борис Федорович показал комплексное владение техническими знаниями и умениями по своей специальности. Неоднократно награждался авторскими вознаграждениями за внедрение рационализаторских предложений.

АСАНОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, оператор машинного доения фермы КРС «Мирный» общества с ограниченной ответственностью «Зеленые линии-Калуга» (Барятинский муниципальный округ Калужской области). Асанова О.Е. начала свою деятельность с 1979 года дояркой в совхозе, в ООО «Зеленые линии — Калуга» работает с 2013 года. Трудовая деятельность связана с сельским хозяйством и в первую очередь с животноводством. Ольга Евгеньевна много сил и внимания вкладывает в общественную работу, постоянно проявляет активную жизненную позицию и свои лучшие качества.

АФОНИНА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Домашовская средняя общеобразовательная школа» (Мещовский муниципальный округ Калужской области). Афонина А.Н. работает в МКОУ «Домашовская средняя общеобразовательная школа» с 1989 года, в должности директора — с 1999 года. Общий педагогический стаж составляет 35 лет. За 25 лет работы директором школы Афонина А.Н. сумела создать и сохранить стабильный, профессиональный, творческий педагогический коллектив. Антонина Николаевна регулярно повышает свою квалификацию, участвует в профессиональных конкурсах и муниципальных мероприятиях. Большое внимание Антонина Николаевна уделяет вопросам воспитания и социализации личности, духовно-нравственному, патриотическому, трудовому, экологическому воспитанию и приобщению подрастающего поколения к здоровому образу жизни.

АФОНИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, преподаватель рисунка, живописи, композиции муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа» (городской округ «Город Калуга»). Афонина Т.В. в МБОУДО «Детская художественная школа» с 1975 года. Долгие годы является членом методического совета школы. Татьяна Васильевна активно разрабатывала учебные программы по живописи, является автором программы для подготовительного отделения. Также Татьяна Васильевна участвует в ежегодных выставках преподавателей. Ученики Афониной Т.В. являются участниками, дипломантами, лауреатами выставок и конкурсов различного уровня.

БАСКАЛЬ ОКСАНА ЮРЬЕВНА, заместитель директора завода обособленного подразделения общества с ограниченной ответственностью «Цементум Центр», (Ферзиковский муниципальный округ Калужской области). Баскаль О.Ю. работает в компании с 1995 года. Общий стаж в цементной промышленности составляет более 29 лет. Оксана Юрьевна обладает большим опытом работы и практическими знаниями в своей деятельности, в том числе реализует программу корпоративной социальной ответственности компании на территории Калужской области. Баскаль О.Ю. тесно сотрудничает с местными школами, проводит профилактические визиты школьников на завод, посещает школы с экологическими уроками и уроками по безопасности.

БУФАЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Буфалов А.А.» (Жиздринский муниципальный округ Калужской области). Буфалов А.А. начал свою трудовую деятельность дояром в совхозе, трудовой стаж составляет более 42 лет. В 2014 году создал крестьянское (фермерское) хозяйство «Буфалов А.А.». Упорным трудом и целеустремленностью Алексей Александрович сумел поднять с нуля фермерское хозяйство и вывел его на передовые позиции. По надоям молока КФХ занимает первое место в районе, по поголовью — второе. Общее поголовье КРС составляет 618 голов, надой молока на одну корову в 2024 году составил 6782 кг. Алексей Александрович ежегодно обновляет автотранспортный парк. Хозяйство полностью обеспечено собственными кормами для животных. В хозяйстве обрабатывается 825 га земли, созданы культурные многолетние пастбища на площади 200 га. Валовый сбор зерна в 2024 году составил 560 тонн. Построен зерносклад площадью 595 кв.м, в 2024 году произведена реконструкция коровника на 200 голов КРС.

БУХАНАСТЮК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, телятница цеха животноводства общества с ограниченной ответственностью «Правда Н» (Дзержинский муниципальный округ Калужской области). Буханастюк Н.В. начала свою трудовую деятельность в ООО «Правда Н» телятницей цеха животноводства. За время работы в сельском хозяйстве показала себя знающим работником своего дела. За Натальей Владимировной закреплено 133 теленка, которые благодаря ее стараниям, прибавляют в весе по 800 и более граммов в сутки. Наталья Владимировна уделяет особое внимание рациону кормления телят и их здоровью. Совместно с главным ветеринарным врачом Буханастюк Н.В. участвует в приеме родов.

ГЕТМАНСКАЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, учитель русского языка и литературы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тарусская средняя общеобразовательная школа № 2 имени ученого В.З. Власова» (Тарусский муниципальный округ Калужской области). Гетманская Н.Ю. работает в МКОУ «Тарусская средняя общеобразовательная школа № 2 имени ученого В.З. Власова» с 2001 года. Наталья Юрьевна — творческий учитель, систематически работает над повышением эффективности урока, осуществляет дифференцированный подход в обучении детей, уделяет особое внимание работе с одаренными детьми. Ее ученики являются участниками олимпиад, ежегодно становятся победителями и призерами школьной научно-практической конференции, Всероссийского конкурса юных чтецов. Наталья Юрьевна принимает активное участие в инновационной деятельности школы и ведет активную работу по обобщению и распространению своего педагогического опыта.

ГОЛИКОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, глава администрации городского поселения «Город Сухиничи» (Сухиничский муниципальный округ Калужской области). Голиков А.И. с 2005 года возглавляет администрацию городского поселения «Город Сухиничи». Андрей Иванович глубоко вникает в проблемы жизнедеятельности городского поселения, решает актуальные вопросы жизни горожан, уделяет время встрече с местными жителями. Под руководством Голикова А.И. активно ведется работа по благоустройству поселения, стабильно работают все объекты жилищно-коммунального хозяйства.

ГОРШКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, учитель физической культуры муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Козловская основная общеобразовательная школа» (Перемышльский муниципальный округ Калужской области). Горшков В.И. работает в МКОУ «Козловская основная общеобразовательная школа» учителем физической культуры с 1987 года. Владимир Иванович — педагог, уделяющий большое внимание внеклассным формам работы с детьми, является педагогом дополнительного образования и ведет спортивные секции. Учащиеся школы под руководством Владимира Ивановича демонстрирует стабильно высокие результаты на районных и областных спортивных соревнованиях по многим видам спорта. Горшков В.И. тренирует команду Перемышльского района по лыжным гонкам, которая на протяжении более девятилетнего периода становится победителем в областной спартакиаде среди спортивных команд Калужской области. Владимир Иванович воспитал мастера спорта России, более десяти спортсменов первого разряда.

ДАНИЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, электрогазосварщик 6 разряда участка теплоснабжения акционерного общества «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (городской округ «Город Обнинск»). Данилов А.А. работает в АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова» электрогазосварщиком с 1986 года. Александр Александрович является высококвалифицированным специалистом в области аргонно-дуговой сварки, сварки плавящимся электродом. Александр Александрович всегда качественно выполняет работу на технических трубопроводах различного диаметра, принимает активное участие в проведении профилактических ремонтно-восстановительных работах при подготовке оборудования к зимней и летней эксплуатации. Александр Александрович уделяет огромное внимание подготовке молодых сварщиков, постоянно делится своим практическим опытом в области сварного дела, является ветераном атомной энергетики и промышленности.

КОМИССАРОВА ТАМАРА ПЕТРОВНА, директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье» (Медынский муниципальный округ Калужской области). Комиссарова Т.П. работает в ГБУКО «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье» с 2011 года. За время работы в должности директора произошли положительные изменения в улучшении жизни обеспечиваемых и работников учреждения. Под руководством Тамары Петровны учреждение принимает активное участие в мероприятиях, конкурсах, проектах, спартакиадах. Также Тамара Петровна ведет большую общественную работу, являясь депутатом районного собрания.

КРАЙНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, директор муниципального общеобразовательного учреждения «Ульяновская средняя общеобразовательная школа» (Ульяновский муниципальный округ Калужской области). Крайнов А.А. работает в МОУ «Ульяновская средняя общеобразовательная школа» с 1997 года, педагогический стаж составляет 27 лет. Александр Александрович — высококвалифицированный, опытный, творчески работающий руководитель, знающий технологию управленческой деятельности, свободно владеющий теорией и практикой современного управления. Под руководством Александра Александровича школа вошла в проект «Школа Минпросвещения России», ежегодно принимает участие в проекте «Школьные инициативы» по созданию креативных пространств для обучающихся. Александр Александрович особое внимание уделяет всестороннему развитию детей, в том числе через дополнительное образование, дети участвуют в фестивалях, конкурсах, соревнованиях, занимая призовые места на региональном и федеральном уровнях. Крайнов А.А. не только директор школы, но и учитель информатики, имеющий большой опыт преподавания.

ЛАТУНОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, механик по обслуживанию автотранспорта муниципального бюджетного учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» (городской округ «Город Калуга»). Латунов М.А. начал свою трудовую деятельность в МБУ «СМЭУ» в 2013 году. Михаил Анатольевич владеет технологией ремонтных работ транспортных средств, знает все их технологические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и правила эксплуатации автомашин, организует проведение ремонтных работ техники. Михаил Анатольевич обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов автотранспорта, их правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание, осуществляет постоянный технический надзор за состоянием и ремонтом защитных устройств, установленных на механическом оборудовании, организует своевременную и качественную проверку и ремонт автотранспортной техники.

МАРИНИЧЕВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства акционерного общества Агропромышленной фирмы «Кривское» (Боровский муниципальный округ Калужской области). Мариничев Г.Н. работает в АО «Кривское» с 1988 года. За время работы в хозяйстве зарекомендовал себя высококвалифицированным работником, является одним из лучших трактористов хозяйства. Григорий Николаевич владеет технологиями воздействия полевых культур и выполняет весь комплекс сельскохозяйственных работ, знает основы агротехники, правила выполнения всех необходимых операций: вспышка поля, посева, междурядной обработки, уборки урожая; профессионально управляет машинно-тракторным агрегатом. Четкая и сложенная работа, профессионализм и грамотный подход к делу позволяют добиться высоких производственных показателей. При активном участии Григория Николаевича в хозяйстве создана устойчивая кормовая база животноводства. Высококачественные корма, произведенные с применением современных технологий, способствуют повышению производства молока в хозяйстве. Валовый надой молока в 2024 году составил 6467 тонн.

МОСИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Хвастовичская средняя общеобразовательная школа» (Хвастовичский муниципальный округ Калужской области). Мосин С.Н. работает в МКОУ «Хвастовичская средняя школа» с 2000 года. Сергей Николаевич создает благоприятную и доброжелательную обстановку взаимопонимания, вовлекая педагогов и учащихся в разнообразную деятельность, учитывая при этом их способности и увлечения, участие в региональных мероприятиях, конкурсах, спартакиадах. Мосин С.Н. также преподает физическую культуру в образовательном учреждении, стимулирует интерес детей к занятиям спортом через внеурочную деятельность, ведя спортивные секции.

НИКУЛИН ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, начальник отдела «Штаб Почетной караульной службы «Пост № 1» муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» (городской округ «Город Калуга»). Никулин Владимир Борисович — специалист с многолетним опытом организации работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Полковник в отставке. По инициативе Владимира Борисовича был дополнен и внедрен ритуал передачи Поста № 1 от караула к караулу, разработан сценарий и снимается фильм, посвященный 50-летию Поста № 1. Никулиным В.Б. лично разработаны и проводятся лекционные занятия по темам: «Герои Великой Отечественной Войны. Герои Калужане», «Великая Отечественная Война в Калужской области». При непосредственном участии Владимира Борисовича разработана и создана экспозиция, посвященная памяти первого руководителя Поста № 1 И.Ф. Милехина и службы на Посту № 1.

ОРЛОВА ЛИДИЯ ПЕТРОВНА, медицинская сестра участковая государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская клиническая больница № 5» (городской округ «Город Калуга»). Орлова Л.П. работает в ГБУЗ КО «Калужская городская клиническая больница № 5» с 1989 года. За время своей работы зарекомендовала себя грамотным специалистом. Благодаря высоким показателям в работе и большому опыту, Лидия Петровна является образцом для молодых специалистов. Лидия Петровна занимается профилактической работой, рассказывая пациентам при проведении процедур о необходимости ведения здорового образа жизни.

ПОРТНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, глава администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Алексеевка» (Износковский муниципальный округ Калужской области). С 1997 года Портнов А.Н. работает в органах местного самоуправления. Профессиональная деятельность Алексея Николаевича ориентирована на результат — своевременное, оперативное и высокое качество выполнения задач. Особое внимание в повседневной работе Алексей Николаевич уделяет решению социальных вопросов развития территории сельского поселения и его благоустройству. За годы работы решены самые важные вопросы: водоснабжение и газификация населенных пунктов, благоустройство и ремонт дорог, построены детские площадки, обустроены зоны отдыха, установлен модульный комплекс для почтового отделения, благоустроены братские захоронения. С начала специальной военной операции Алексей Николаевич оказывает большую помощь в сборе средств для участников СВО и доставке гуманитарного груза в зону СВО, активно поддерживает семьи участников СВО. За значительный вклад в эту работу отмечен почетным знаком «Маршал Советского Союза Г.К. Жуков».

ПЕРВУШИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, заливщик металла 4 разряда акционерного общества «Сукремльский чугунолитейный завод» (Людиновский муниципальный округ Калужской области). Первушин А.Г. работает на АО «Сукремльский чугунолитейный завод» с 2000 года. За время работы зарекомендовал себя профессионалом своего дела, детально освоив технологические процессы выполняемой работы. Александр Геннадьевич является наставником для молодых специалистов, активно помогает в освоении новой профессии.

ПЕТРУШКИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, механизатор общества с ограниченной ответственностью «Савинская Нива» (Мосальский муниципальный округ Калужской области). Петрушкин Ю.А. начал свою трудовую деятельность в 1979 году в колхозе в качестве разнорабочего. Имеет практические знания по эксплуатации машинно-тракторного парка, уделяет большое внимание техническому обслуживанию и ремонту сельскохозяйственной техники. Юрий Алексеевич выполняет все виды сельскохозяйственных работ. Благодаря его усилиям, добросовестному отношению к труду, сев и уборка урожая в хозяйстве проходят в агротехнические сроки. В летнее время Петрушкин Ю.А. участвует в заготовке кормов.

РУСИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, директор научно-производственного комплекса – главного конструктора акционерного общества «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина» (городской округ «Город Обнинск»). Русин М.Ю. начал свою трудовую деятельность в АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина в 1970 году. По инициативе Русина М.Ю. было создано научно-производственное направление по разработке изделий из стеклокерамики и решена проблема импортозамещения в области ракетостроения. Более 20 лет Михаил Юрьевич руководит научными разработками по вопросам создания летательных аппаратов различных классов, организует и обеспечивает проведение комплекса работ по синтезу новых керамических и композиционных материалов, проектированию на их базе конструкций и технологий производства разрабатываемых изделий. Михаил Юрьевич является автором книги, более 160 научных работ, изобретений СССР и патентов РФ. Уделяет большое внимание подготовке инженерных кадров высшей квалификации, является научным руководителем аспирантов.

СЕЛИВЕРСТОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ, главный инженер Спас-Деменского района электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» (Спас-Деменский муниципальный округ Калужской области). Свой трудовой путь в филиале «Калугаэнерго» Селиверстов С.С. начал в 1994 году. Большое внимание Сергей Станиславович уделяет обеспечению устойчивой и бесперебойной работе электрооборудования, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса.

СЕМЕНЧУК НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, учитель начальных классов муниципального казенного общеобразовательного учреждения Бетлицкая средняя общеобразовательная школа, (муниципальный район «Куйбышевский район»). Семенчук Н.В. – учитель высшей квалификационной категории, обладающий профессиональными навыками высокого уровня. В Бетлицкой средней школе работает 35 лет, с 2013 года возглавляет школьное методическое объединение учителей начальных классов, является наставником молодых педагогов, руководителем педагогической практики студентов. Наталья Владимировна активно принимает участие в федеральных и межрегиональных конкурсах, являясь призером и победителем, является инициатором проекта «Февроньки», приуроченного к Году семьи в России. Ученики Натальи Владимировны также неоднократно становились победителями фестивалей и конкурсов различных уровней.

СКУГАРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, электрогазосварщик, занятый на ручной резке и сварке, муниципального унитарного предприятия «Юхновтеплосеть», (Юхновский муниципальный округ Калужской области). Скугаров А.А. работает в МУП «Юхновтеплосеть» с 2016 года. За время работы зарекомендовал себя как специалист, хорошо ориентирующийся в своей специальности. Александр Александрович владеет высоким уровнем профессионализма работы на тепловых установках, что позволяет качественно и быстро проводить обслуживание и ремонт техники. За время работы на участке не было ни одной аварийной ситуации, повлекшее за собой прекращение теплоснабжения объектов образования, здравоохранения, культуры.

СТОЛЬНИКОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, начальник Козельского района электрических сетей филиала публичного акционерного общества «Россети Центр и Приволжье» – «Калугаэнерго» (Козельский муниципальный округ Калужской области). Стольников А.Н. начал трудовую деятельность в электроэнергетике в 2001 году. Большое внимание Андрей Николаевич уделяет обеспечению устойчивой и бесперебойной работы электрооборудования, реконструкции и модернизации электросетевого комплекса. Для обеспечения обороноспособности региона под руководством Андрея Николаевича в самые сжатые сроки были обеспечены электроснабжением объекты Минобороны РФ, построены и введены в работу новые объекты электроснабжения. Также руководством Андрея Николаевича Козельский РЭС добился значительного снижения технологических нарушений на своих объектах.

СТУЛИШЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Которь» (Думиничский муниципальный округ Калужской области). В своей работе главной задачей Стулишенко С.А. считает увеличение производства сельскохозяйственной продукции и улучшение благосостояния работников коллектива. Светлана Александровна много внимания уделяет вопросу качества получаемой продукции, ее сбыту, применяет малозатратные технологии производства, постоянно стремится к усовершенствованию производственных процессов и внедрению новейших прогрессивных технологий. За период работы Стулишенко С.А. проведена реконструкция молочно-товарной фермы, действует цех по переработке молока, построена молочная ферма, установлено доильное оборудование, обновлен машинно-тракторный парк.

СУПРУН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, учитель химии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» города Калуги, председателя первичной профсоюзной организации (городской округ «Город Калуга»). Супрун Н.В. работает учителем химии в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45 имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова» с 1981 года. Наталья Владимировна — высококвалифицированный педагог, использующий новые педагогические технологии в работе, благодаря чему они помогают ей добиваться высоких результатов обучения: ученики Натальи Владимировны неоднократно становились победителями Всероссийских олимпиад. Педагогом разработаны и используются на уроках авторские программы. Наталья Владимировна часто выступает на школьных методических объединениях и дает мастер-классы для учителей города. Также Супрун Н.В. является председателем первичной организации Профсоюза школы уже в течение тридцати лет.

ТИТАЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, заведующий отделом социальной политики Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий район» (Малоярославецкий муниципальный округ Калужской области). Титаева Н.В. работает в социальной сфере 24 года. Работа Натальи Васильевны является одним из факторов четкой и слаженной работы отдела социальной политики. Также Наталья Васильевна является председателем Малоярославецкой районной организации профсоюза работников госучреждений и общественного обслуживания Российской Федерации.