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Общество

Ослики выпрашивают еду на дороге в Калужской области

Дмитрий Ивьев
01.05, 11:04
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Наша читательница прислала фото из Медынского района.

Ослы выходят там на проезжую часть уже не первый год.

- Они привыкли, что люди проезжают и подкармливают их, - говорит калужанка.

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