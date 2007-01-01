Наш земляк показал процесс постройки и боевого применения именного калужского беспилотника

Эксклюзивные кадры с передовой поступили в редакцию КП во вторник, 29 апреля

На крыльях ударного БПЛА можно увидеть надпись: «От «благодарных» жителей Калужской области! Возврат долга», что подразумевает ответ на многочисленные атаки дронов ВСУ по мирным объектам в регионе.

Беспилотник от калужан нанес удар по расположению украинских боевиков в Запорожье в соответствии с данными разведки.

Автор видео – воин-доброволец из Обнинска Юрий Русанов (позывной "Москва"). Начинал службу в ополчении первой волны, а с началом СВО получил квалификацию сапера и вернулся в строй.

В настоящее время служит в подразделении БПЛА Отдельного диверсионно-разведывательного отряда «Алания», где отвечает за снаряжение дронов боевой частью.