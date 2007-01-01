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Общество

Белые реки потекли по улицам Калуги

Дмитрий Ивьев
30.04, 14:23
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Ручьи странного цвета замечены в среду, 30 апреля, на улице Гагарина.

Судя по всему, дневной дождь смыл часть нанесенной недавно краски с бордюров и пешеходных переходов. По другой версии, это пыльца.

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