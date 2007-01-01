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Общество

Калужан предупредили о высокой пожарной опасности

Дмитрий Ивьев
30.04, 11:20
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Такая погода сохранится в четверг, 1 мая, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Жителей области просят быть внимательными на улице и не разжигать костры.

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