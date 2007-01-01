Три века на службе отечества

Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура — ​предприятие с 307‑летней историей и современными методами управления. В 2018 году оно отметило 300‑летний юбилей, что стало знаковым событием для всей отрасли. На праздновании этого грандиозного успеха был открыт уникальный объект — ​музей бумаги «Бузеон», который знакомит посетителей с историей производства от петровских парусов до современных технологий.

За годы своего существования мануфактура накопила уникальный опыт и, опираясь на традиции, успешно внедряет новейшие технологии и подходы для решения главной задачи — ​повышения качества своей продукции в соответствии с современными требованиями рынка.

Высочайшим повелением

История Полотняно-­Заводской бумаж­ной мануфактуры (ПЗБМ) началась 7 марта 1718 года, когда Петр I подписал именной указ для купца Тимофея Карамышева: «Для делания парусных полотен построить заводы… и умножить оные, нанимая работных людей по потребности». Это событие положило начало пути, который привел к созданию одного из самых значимых предприятий в России. Со временем станки фабрики начали работать для производства не только парусов, но и книг, газет, а затем и инновационных продуктов цифровой эпохи.

В живописной излучине реки Суходрев, на землях храма Спаса-на-Взгомонях, началось строительство завода, который со временем станет символом прогресса. Голландские мастера, присланные Петром, построили плотину и обводной канал, обеспечив силой падающей воды работу фабричных машин. Спустя восемь лет мануфактура выпустила первую партию бумаги. В 1732 году совладельцем завода становится Афанасий Гончаров, который вскоре выводит производство на второе место в империи по числу работников.

К 1750 году на Полотняный Завод приходилась уже треть всей производимой в России бумаги. Заслуги Афанасия Гончарова были столь значительными, что 16 декабря 1775 года императрица Екатерина II посетила завод и наградила его владельца медалью, предоставив право печатать продукцию с водяным знаком «Поставщик двора Ее Императорского Величества».

Модернизация и инновации

К началу XIX века фабрика пережила глубокую модернизацию, обзаведясь гидромеханическими прессами и паровой машиной, что увеличило ее производительность вдвое. В конце XIX века она уже представляла собой современное предприятие, где появились самочерпательные машины, а ассортимент продукции значительно расширился: на заводе начали производить чайную, спичечную, папиросную и раскурочную бумагу.

Достояние республики

С приходом советской власти в начале 1920‑х годов фабрика была национализирована и передана в управление Центробумтреста, сохранив лидерский статус всероссийского значения. Однако стабильная работа была под угрозой во время оккупации в 1941–1942 годах, когда фабрику частично разрушили. Но в 1944 году началась новая история: были введены в эксплуатацию две новые бумагоделательные машины.

С 1946 года фабрика начала активное развитие. В 1947 году вышла первая школьная тетрадь, а к 1970 году объем производства достиг более 250 миллионов тетрадей в год

Новая эпоха

В 1992 году предприятие преобразовалось в открытое акционерное общество «Полотняно-­Заводская бумажная фабрика». Несмотря на экономические трудности, коллективу удалось не только сохранить производство, но и продолжить его развитие. Со второй половины 90‑х осваивается технология переработки макулатуры, а новым направлением становится производство гофрированного тарного картона.

Практически ежегодно бумагоделательные машины подвергались обновлению, что увеличивало их производительность и расширяло технологические возможности. Важно отметить, что современное производство сопровождается улучшением инфраструктуры: модернизируются лаборатории, создаются вспомогательные службы проводится реконструкция очистных сооружений. В 2022 году ПЗБМ обзавелась собственной электростанцией.

Для школы, для вуза, для офиса

Сегодня ПЗБМ продолжает оставаться одним из лидеров в производстве тетрадей. В 2009 году была установлена автоматическая линия WILL, значительно увеличившая качество и производительность. В 2011 году запущена полуавтоматическая линия KUGLER-WOMAKO, добавившая в ассортимент продукции блокноты и альбомы. В 2013 году модернизированная автоматическая линия ПВТ‑84 позволила увеличить выпуск альбомов для рисования до четырех миллионов штук в год.

Три года назад произошло знаковое событие: ПЗБМ открыла тетрадную фабрику в Кондрово. Индийская автоматическая линия компании LINEOMATIC позволяет производить ученические и общие тетради, а также альбомы на скрепке с закругленными углами и без них. При этом осуществляется автоматическая комплектация наборов различного дизайна в одну пачку.

Новые горизонты

Одной из ключевых задач ПЗБМ является забота об экологии. В эту концепцию органично вписалось новое направление, стартовавшее в 2022 году, — ​производство бумажных пакетов.

«Фабрика бумажных пакетов» была открыта в сентябре — ​основой ассортимента стали экопакеты MakPak, изготовленные из бумаги собственного производства. Мы собираем макулатуру, перерабатываем ее в бумагу, а затем производим бумажные пакеты.

На сегодняшний день производство таких пакетов представляется крайне перспективным, поскольку спрос на них растет из года в год. Бумажные пакеты пользуются высоким спросом в качестве упаковки для пищевой и хозяйственной продукции, одежды, а также для доставки еды из ресторанов и кафе. Экологическое мышление поколений Y и Z однозначно диктует выбор в пользу бумажных пакетов и отказа от пластиковых альтернатив.

Новые автоматические линии и 8‑секционная флексографическая печатная машина позволяют производить пакеты различных форматов и дизайна.

Кроме того, ПЗБМ вернулась к производству гофрированного картона, приобретя компанию «Веста». Это укрепило ее позиции на рынке. Технологические возможности «Весты» открыли новые горизонты для создания нестандартной упаковки.

Сплоченная команда

Успех ПЗБМ — ​это, безусловно, результат работы сплоченной команды. На предприятии работает более 760 сотрудников, для которых созданы все условия для профессионального роста и удовлетворенности, включая доплаты за производственные показатели, индексацию зарплат, бесплатное питание и доставку на работу.

На предприятии функционирует медицинский пункт с регулярными осмотрами и бесплатной вакцинацией, а также услугами телемедицины. Для поддержания здоровья сотрудников доступен тренажерный зал с профессиональными инструкторами. Каждый работник получает корпоративную скидку на бумажно-­беловые изделия в нашем музее бумаги «БУЗЕОН». В преддверии 1 сентября дети сотрудников ежегодно получают бесплатные наборы для учебы, что подтверждает нашу заботу о семье каждого работника.

Для ума и для сердца

Полотняно-­Заводская ману­фактура из­вес­тна не только своей продукцией, но и культурной деятельностью. С 2018 года, когда был отмечен 300‑летний юбилей, на территории ПЗБМ функционирует уникальный музей бумаги «БУЗЕОН», который является первым таким музеем в России. В нем можно узнать практически все о бумаге — ​от возникновения первого производства до современных технологий бумагоделания. Особой популярностью у детей пользуются мастер-­классы по отливу бумажного листа и сборке школьной тетради, позволяющие им погрузиться в увлекательный процесс создания бумаги.

В 2022 году в регионе впервые прошел фестиваль «Бумажное сердце», организованный при участии ПЗБМ. Это масштабное событие стало настоящим праздником для всех жителей и гостей региона.

В течение одного дня фестиваль объединил творческих людей со всех уголков нашей страны: артистов, инженеров, художников, продюсеров, режиссеров и многих других. Тысячи гостей смогли порадоваться концертным площадкам, ярмарочным рядам, воздушным шарам, конкурсам, мастер-­классам и экскурсиям. Кульминацией праздника стал массовый спуск на воду бумажных фонариков, изготовленных участниками. Неудивительно, что это яркое и масштабное событие стало традиционным.

Заключение

Сегодня Полотняно-­Заводская бумажная мануфактура (ПЗБМ) представляет собой мощное и эффективно развитое производство, основанное на передовых стандартах отрасли. Завоевывая рынки в разных регионах России и за ее пределами, предприятие не забывает о главном — ​о людях, о благополучии родной земли, о престиже и достоинстве своей страны.

На фундаменте славной трехвековой истории ПЗБМ уверенно строит свое будущее. В этом году, отмечая 307 лет со дня своего основания, компания продолжает уверенно двигаться вперед, опираясь на прочные традиции.

307 лет — ​это не просто цифра. Это 112 055 дней работы на благо России!

С гордостью и уважением к истории, к своим людям и к своему делу ПЗБМ смотрит в будущее, уверенно шагая к новым высотам!

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