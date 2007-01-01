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Общество

Доступность мобильной связи увеличилась в Калужской области

Цифровые сервисы стали доступны еще 14,5 тысячи жителей региона.
Дмитрий Ивьев
30.04, 11:17
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Фото принадлежит ПАО "МТС".
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Мобильный интернет и голосовая связь охватили более 60 населенных пунктов, в том числе с численностью населения менее 500 человек, сообщили 29 апреля в МТС.

Обновленная сеть покрыла Кировский, Мосальский, Юхновский, Хвастовичский, Износковский, Думиничский и еще 12 районов, а также малые населенные пункты городского округа Калуга. Самым крупным поселением, где появились связь и мобильный интернет , стал Лихун с населением 1017 человек, самым маленьким — деревня Горенское, где живут 28 человек. 

Во многих населенных пунктах расположены действующие сельскохозяйственные и деревоперерабатывающие предприятия, животноводческие хозяйства и производства молочной продукции. 

- Мы внимательно следим за тем, чтобы в Калужской области оставалось как можно меньше непокрытых связью зон, - отметила директор МТС в Калужской области Александра Хахинова. - Устранение цифрового неравенства остается, в первую очередь, социальной задачей. Даже в малых населенных пунктах у жителей должен быть доступ ко всем цифровым сервисам и платформам, возможность совершать видеозвонки близким, в случае необходимости - позвонить в экстренные службы или проконсультироваться с врачом. Современные технологии в повседневной жизни должны быть доступны каждому.

Запуск обновленной сети стал возможен благодаря проекту устранения цифрового неравенства Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Цель проекта — обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом все населенные пункты России с численностью жителей до 500 человек. 

Ранее было расширено покрытие LTE в 17 удаленных населенных пунктах Калужской области. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету и голосовой связи оператора получили более трех тысяч сельских жителей восьми районов Калужской области: Козельского, Бабынинского, Боровского, Жуковского, Дзержинского, Перемышльского, Юхновского, а также ряд малых населенных пунктов городского округа Калуга.

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