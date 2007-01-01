«Клиника ЗДОРОВьЯ»: десять лет для блага калужан

За плечами учреждения — ​десятилетний путь от скромного медицинского центра до многопрофильного комплекса, ежемесячно принимающего около 10 тысяч пациентов.

От семи сотрудников — ​к двумстам специалистам

В 2014 году клиника начинала работу с небольшим коллективом из семи человек. Сегодня в просторном центральном офисе, открытом в 2020 году, трудится около двухсот профессионалов. Освоены практически все востребованные медицинские направления, что позволяет пациентам получать комплексную помощь в одном месте.

Ирина Садыкова

генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Бывают случаи, когда запись к специалисту растягивается на две-три недели, — ​признается генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — ​Но это лишь подтверждает доверие калужан нашим врачам.

Философия комфорта

С самого основания в клинике культивируется особый подход: здесь создана атмо­сфера, превращающая визит к врачу в комфортный процесс. Уютные холлы, просторные кабинеты, отсутствие очередей, принцип «единого окна» — ​все продумано до мелочей.

— Для нас важно, чтобы каждый сотрудник, от врача до технического персонала, искренне стремился помочь пациенту, — ​подчеркивает Ирина Тагировна.

Солнечные доктора для маленьких пациентов

Одним из знаковых шагов стало открытие педиатрического отделения. Здесь собраны ключевые специализации: от неврологии до офтальмологии. Родители особенно ценят возможность заключить годовой договор, избавляющий от хлопот с плановыми осмотрами и справками.

— Наши детские врачи — ​удивительные люди, умеющие найти подход к любому ребенку, — ​с теплотой отмечает руководитель.

Мы помним! Мы гордимся!

В канун 80‑летия Великой Победы коллектив клиники передает калужанам свои поздравления.

— Дорогие ветераны, уважаемые калужане! Сердечно поздравляем вас с 9 Мая — ​священным праздником мужества и героизма!

Низкий поклон тем, кто отстоял мир на земле. Ваша отвага навсегда останется примером стойкости и любви к Родине.

Желаем всем крепкого здоровья, душевного тепла и мирного неба над головой. Пусть в каждом доме царят счастье и благополучие!

г. Калуга, ул. Телевизионная, 31

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