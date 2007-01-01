«Клиника ЗДОРОВьЯ»: десять лет для блага калужан
За плечами учреждения — десятилетний путь от скромного медицинского центра до многопрофильного комплекса, ежемесячно принимающего около 10 тысяч пациентов.
От семи сотрудников — к двумстам специалистам
В 2014 году клиника начинала работу с небольшим коллективом из семи человек. Сегодня в просторном центральном офисе, открытом в 2020 году, трудится около двухсот профессионалов. Освоены практически все востребованные медицинские направления, что позволяет пациентам получать комплексную помощь в одном месте.
Бывают случаи, когда запись к специалисту растягивается на две-три недели, — признается генеральный директор «Клиники ЗДОРОВьЯ» Ирина Садыкова. — Но это лишь подтверждает доверие калужан нашим врачам.
Философия комфорта
С самого основания в клинике культивируется особый подход: здесь создана атмосфера, превращающая визит к врачу в комфортный процесс. Уютные холлы, просторные кабинеты, отсутствие очередей, принцип «единого окна» — все продумано до мелочей.
— Для нас важно, чтобы каждый сотрудник, от врача до технического персонала, искренне стремился помочь пациенту, — подчеркивает Ирина Тагировна.
Солнечные доктора для маленьких пациентов
Одним из знаковых шагов стало открытие педиатрического отделения. Здесь собраны ключевые специализации: от неврологии до офтальмологии. Родители особенно ценят возможность заключить годовой договор, избавляющий от хлопот с плановыми осмотрами и справками.
— Наши детские врачи — удивительные люди, умеющие найти подход к любому ребенку, — с теплотой отмечает руководитель.
Мы помним! Мы гордимся!
В канун 80‑летия Великой Победы коллектив клиники передает калужанам свои поздравления.
— Дорогие ветераны, уважаемые калужане! Сердечно поздравляем вас с 9 Мая — священным праздником мужества и героизма!
Низкий поклон тем, кто отстоял мир на земле. Ваша отвага навсегда останется примером стойкости и любви к Родине.
Желаем всем крепкого здоровья, душевного тепла и мирного неба над головой. Пусть в каждом доме царят счастье и благополучие!
г. Калуга, ул. Телевизионная, 31
тел.: +7 (4842) 55-15-15
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