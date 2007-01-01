Кто попал на городскую доску почета в Калуге
Публикуем список калужан, которые отличились в нынешнем году. Доску почета накануне обновили у здания администрации на улице Московской.
Архипова Марина Валерьевна, заместитель директора государственного автономного учреждения дополнительного образования Калужской области «Спортивная школа олимпийского резерва «Труд».
Аршинова Александра Сергеевна, заведующая детско-подростковым клубом «Фортуна» муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-подростковый центр «Содружество».
Ахмедов Курбан Ахмедович, директор по строительству общества с ограниченной ответственностью «Независимая Газовая Компания».
Байшев Сергей Тимофеевич, заведующий эндокринологическим отделением – врач-эндокринолог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская клиническая больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича».
Борисова Ольга Александровна, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Группа компаний «Земля – СЕРВИС».
Волошина Лариса Евгеньевна, директор автономной некоммерческой организации Калужский бизнес-инкубатор «Материалы и компоненты электроники».
Гаврилина Галина Сергеевна, главный бухгалтер ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Тарасенков В.Г.
Долгалева Олеся Александровна, главный бухгалтер закрытого акционерного общества Областной научно-производственный экологический центр «Регион-Центр-Экология».
Ерохов Алексей Петрович, заместитель начальника Управления по производству Регионального управления специальной связи по Центральному региону – Управления специальной связи по Калужской области федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной связи».
Железнякова Оксана Николаевна, руководитель производственно-диспетчерского бюро цеха металлоконструкций № 4 акционерного общества «Калужский завод путевых машин и гидроприводов».
Иванов Алексей Николаевич, токарь-карусельщик 5 разряда публичного акционерного общества «Калужский турбинный завод».
Крикунова Лариса Александровна, заместитель директора по учебно-воспитательной и методической работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» города Калуги.
Лаврентьева Надежда Николаевна, старший помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата (города Калуга и Ферзиковского района Калужской области).
Махалова Лилия Ивановна, учитель-логопед муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 16 «Колобок» города Калуги.
Пирогова Татьяна Ивановна, преподаватель муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Н.П. Ракова» г. Калуги.
Селиверстов Александр Владимирович, электромеханик по лифтам открытого акционерного общества «Калугалифтремстрой».
Стефутина Наталия Юрьевна, старший кассир Отдела кассового обслуживания в Калужской области Управления кассовых операций Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Центральный», Московская область.
Тантлевская Виктория Вильямовна, артист-инструменталист (солист) муниципального бюджетного учреждения культуры «Калужский дом музыки».
Терехов Сергей Александрович, начальник службы пожаротушения федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Калужской области, подполковник внутренней службы.
Тюрин Виктор Алексеевич, учитель физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 51» города Калуги.