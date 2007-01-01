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Новость дня Общество

В Калуге 19-летний парень продавал вейпы детям

Дмитрий Ивьев
30.04, 10:28
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Его действия попали на видео, сообщили 30 апреля в управлении МВД по Калужской области.

Сейчас проводится проверка.

Молодому калужанину грозит штраф по административной статье.

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