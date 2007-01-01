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Общество

В Калужской области захоронили останки солдат

Дмитрий Ивьев
30.04, 09:33
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Церемония прошла 29 апреля в селе Богдановы Колодези Сухиничского района, сообщили в администрации района.

За последний год в местных лесах поисковые отряды обнаружили 28 останков солдат, погибших во время Великой Отечественной войны.

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