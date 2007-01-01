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Общество

Испытание для подвески: калужане недовольны состоянием центральных улиц

Дарья Джуманова
30.04, 08:54
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Жители города продолжают жаловаться на дороги в центре города.

Особое возмущение вызывает состояние улицы Кирова, где перепады между старым и новым асфальтом настолько сильные, что водители сравнивают поездку по ней с «экстремальным испытанием для подвески». 

Не лучше обстоят дела на улицах Степана Разина и Жукова.

- Там даже на внедорожнике едешь и прыгаешь как на трамплинах, - смеется калужанин.

- Если погода не внесёт коррективы, то на Степана Разина и М.Жукова планируем в мае устранить дефекты дорожного покрытия. А Кирова укладывалась не полностью, а картами (большими участками), поэтому новое покрытие отличается от старого. Дорога нуждается в полноценном ремонте, а это потребует больших финансовых вложений, которых сейчас, к сожалению, в бюджете нет, - сообщили в управлении городского хозяйства.

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