Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда
Председатель Законодательного собрания Калужской области обратился к жителям региона 1 мая.
Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Первомаем!
Этот праздник символизирует наступление весны, созидание и возрождение, солидарность и единение.
Калужская область – земля целеустремленных, энергичных, творческих людей. Наши сегодняшние достижения - результат труда представителей разных профессий и поколений.
От всей души хочу поблагодарить ветеранов и всех, кто сегодня работает на благо родного края, вносит значительный вклад в его развитие и процветание, обеспечивает нашу мирную жизнь, заботится о благополучии будущих поколений.
Всем желаю крепкого здоровья, взаимного уважения и поддержки, счастья и успехов в реализации намеченных планов!
Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента.
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