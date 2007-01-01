Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда
Общество

Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда

Председатель Законодательного собрания Калужской области обратился к жителям региона 1 мая.
01.05, 09:39
0 296
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Первомаем!

Этот праздник символизирует наступление весны, созидание и возрождение, солидарность и единение.

Калужская область – земля целеустремленных, энергичных, творческих людей. Наши сегодняшние достижения - результат труда представителей разных профессий и поколений.

От всей души хочу поблагодарить ветеранов и всех, кто сегодня работает на благо родного края, вносит значительный вклад в его развитие и процветание, обеспечивает нашу мирную жизнь, заботится о благополучии будущих поколений.

Всем желаю крепкого здоровья, взаимного уважения и поддержки, счастья и успехов в реализации намеченных планов!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
законодательное собрание
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkxzZTNFbGdVT0hXV3pDY0h1c0hlRWc9PSIsInZhbHVlIjoid2ZJditQaVpOSXFYYS9TSms3VXdYS2tJdTlXbW9JT0xNQ2diRExmNm1lWC9aeFlRNzV2T2IwN2dyS1A1NGZDajJjMXRBaTF5Z25aclRVK0hGOEx3LzNtb2oyd1JFK1RtYllNa0E1L2lRcUpTMG5XdHlGOTJFZHZYMDNBdEYwaTZ1NnZxUG5uc1k4OEZHZkFTNytFQkkvc29uODF1ejFKS1pmeDhCRTdseldaVmNNM2twMWMrZnZxSDhVaXRWZTBnN3hQN3JhOWNVSlpRRk9Dcm5Fei9ES09sc3cvTWhlaHRhTkhiVFZtRmNDbVoxWW1vN2RjSTJvYVJhL241L3VuRFFOY0JxQjZiTG9aM2dsY010T1lDdjBiOVAwR1QyNkJ3N29uemo2bVVxeHdnYUYwY1NWVWMyaC9sNXIwbTdrMEt3cW5QNU5UUzBXbmYwZ3g5akxob0pEOXE4Vk5YMERJWnkrNGQxSE1lVCtrYmhEK0tCelZYRGtBdW9YUk1OUGdCdjNQWFU4Q2ZMUnc5TmtuNmR0Q29GbE5ubUhiMnc5SkkybWNhRmVwN0ViQXhIcVlGLzZPekc0VzBhY3ErRHlleCIsIm1hYyI6IjUxNDMzMjBhYmYwZjNiOGEzZDRkY2E2ZTJlMGMxOTNhODRlMzc2MWIyOTk2YWI5M2M4NmQwNGM1ODE2Zjc2NjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9VMFZEeHpESFRyRjNzL29GVGQ0bWc9PSIsInZhbHVlIjoieEJGc2luRFFGS2liVzB5UXFmS0VXSytMcVRpbUwyTUIvci9TT1FubktCNm1iY0tGYVJUS3hkRXp6WWY2bk5kMjQvTk1aYU16SEhsSkJnTTRpRGhnZjZiM1RadXczT1NROUtkZnFLbXlTMVA5cExKMEdrNnBJZnBMRldVNFJ3TkZicE1aTmkvTjFzNnVvVEE3b0ZrVVY2YVlLSlQ1Ym85UHEvMk1rMWNjZ0JFNis0a29RKzM5SVRJK3NlU2Z0YVI5OW92dXFlZkwxVkx5bmgybFFaNVRPd0ROaEpvc0s1d2lHSkNTMFNMNEQyVTNlMG1mdUFVc2dvQlZBR1NGNTdGOUxTcVByMUdCTnA4eExhRnRiV2xReDV2cFdUanJKb3pFendRK3hNMWtYemNkUE4xSTJUeDZGTTJYdEkzekRsSk1jbVRqZEJZbEpQdG5NbEczUUxCdFNPWEFJeXpJMStDaTV4Mmk2bzlUWmszaGhoeUlOMjUyMkJTcUxwRHdWdDQrdmk4L1hIeEtEd0luUitBSVdsUThSQUtXcG15MnJEeFZRcE5WaENBQmNuV3Zud3JKdUlZK0Z5Y0s4ZjVaRjVndUtqTWxHaU0vZzNVSlF1ZVZwb1MyNUdiNjFjNFJWSXZONS9sQmEyOHp1MkwrM3gyYk9kemxCQ2haRkQrZy9MRVRSSjBaVnJaZHl3dUQzbzFiYkp4bW1NTmtSRlRTcFA0d1RJN2dtY3FJWFRoT3g4SzJsaXlSY2lXb0tXbGs2VzBHVTU4b2lrSHkxckRkN3NvV1liUmswbnE4bDdheEx6Q1pmTW9WbEdsaHpyQUNMZmZNcFNLYVZlNFR3OEJkK3JqbCIsIm1hYyI6ImY2MDdjZjhhNDA0MTA1Y2RhYmMyOTAwMmM2ZmI5N2Y1MDI3YzgyOTE5NjVmNmRiN2FjNmI0YjY4N2JkMTk5ZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+