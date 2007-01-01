Геннадий Новосельцев поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда

Председатель Законодательного собрания Калужской области обратился к жителям региона 1 мая.

Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с Первомаем!

Этот праздник символизирует наступление весны, созидание и возрождение, солидарность и единение.

Калужская область – земля целеустремленных, энергичных, творческих людей. Наши сегодняшние достижения - результат труда представителей разных профессий и поколений.

От всей души хочу поблагодарить ветеранов и всех, кто сегодня работает на благо родного края, вносит значительный вклад в его развитие и процветание, обеспечивает нашу мирную жизнь, заботится о благополучии будущих поколений.

Всем желаю крепкого здоровья, взаимного уважения и поддержки, счастья и успехов в реализации намеченных планов!

Председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев, депутаты регионального парламента.