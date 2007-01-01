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Общество

В Калуге на Пролетарской улице ямы на дорогах превращаются в озёра

Дарья Джуманова
30.04, 08:38
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Как сообщают местные жители, дорожное покрытие у домов №51 и №90 пришло в аварийное состояние.

После дождей глубокие ямы заполняются водой, образуя непроходимые лужи, а доступ к мусорным бакам становится настоящим испытанием.

- Понимая загруженность вашего ведомства и сложность текущего периода, всё же прошу рассмотреть возможность скорейшего устранения данных дефектов, - обращается к городским властям калужанин.

- Здравствуйте, планируем ямочный ремонт на Пролетарской в мае-июне, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства.

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