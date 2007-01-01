В Калуге на Пролетарской улице ямы на дорогах превращаются в озёра
Как сообщают местные жители, дорожное покрытие у домов №51 и №90 пришло в аварийное состояние.
После дождей глубокие ямы заполняются водой, образуя непроходимые лужи, а доступ к мусорным бакам становится настоящим испытанием.
- Понимая загруженность вашего ведомства и сложность текущего периода, всё же прошу рассмотреть возможность скорейшего устранения данных дефектов, - обращается к городским властям калужанин.
- Здравствуйте, планируем ямочный ремонт на Пролетарской в мае-июне, - прокомментировали ситуацию в управлении городского хозяйства.