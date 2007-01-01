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В Калуге разрушается исторический дом

Дарья Джуманова
30.04, 08:21
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На улице Георгиевская, 21 расположен объект культурного наследия — дом Е.В. Лариной начала XX века.

Местный житель в соцсетях обратил внимание на плачевное состояние здания. Он задался вопросом, почему до сих пор не организованы работы по устранению граффити на фасаде памятника.

- Объект может сразу и не найти нового собственника, а содержать своё имущество и соблюдать правила благоустройства вы обязаны, - обращается к властям калужанин.

- Объект готовится к продаже и будет выставлен на торги в мае 2025 года. Проведение работ по ремонту фасада здания в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" будет возложено на нового собственника, - прокомментировали в управлении экономики города.

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