+13...+14 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Песок и испорченные газоны: чем обернулась установка зарядных станций для электромобилей в Калуге
Общество

Песок и испорченные газоны: чем обернулась установка зарядных станций для электромобилей в Калуге

Дарья Джуманова
29.04, 15:49
0 690
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Жители Правобережья вместо прогрессивной инфраструктуры получили развороченные газоны, просевшую плитку и песчаные бури во дворах.

На улице 65 лет Победы, 17 после монтажа зарядок осталась огромная куча песка, которую разносит ветер по всему двору. Кроме того, во время работ был уничтожен газон — теперь на его месте лишь грязь.

- Также знак, кажется, противоречит разметке, зона его действия не относится к нарисованной разметке. Просьба привести в порядок территорию, - пишет один из местных жителей.

Аналогичная картина — в микрорайоне Веснушки. Здесь просела тротуарная плитка, а газон превратился в месиво. Местные требуют от властей срочно вмешаться и исправить ситуацию.

В администрации города пока не дали никаких комментариев.

Лента настроения
7 оценили
43%
0%
29%
14%
0%
14%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlRUempqTzJ3THRaanZyTDZVT00yZGc9PSIsInZhbHVlIjoiellFRUVVOEVDZFp5emlWQm95dXE4bXFza3RoSXRIYU5KVUFHZmVjc3NyVUJ5elNPL0dFd2ZFeXBaZGdXTzJ2MXdpaVVxQ0N1VGxRUVBPN0xEdXFIUEhwVWMwTVJhcjVhNW43TzFqQ0c4ejFHTURYaFRRM0drTXFJczdxWi96SW9PcllOeEliZ0NaTkxackRubHBCZWJpUERldk12L1FVZS92djRFWHNKZ2sya29SKytENmZvOTRRakoySXFVMUxZN1FLRkdha1ZQbGFKNVkveGhqWW91Wmp0dHc2cE82VmlXVHpuU2NocFJBT3IxZW0waDlpdkVTRGZuN3VKK1lTem82U09MS0h2T2pNZ1NER2U0WGxGWjVXS1Rua3VLWmZsQkc0TFF2WkV4eG9NRk9NcVYxZFlEN1J6ZEFFc3ZsM1RHWXFCVzJrT0FPMEZvd014MVdiWW5PUGpJcXp4SlpSb1E2anhzRDhmT1hKQUdlUXlHSjRnVzdibHAwTW5qbDV5WmtUcTduTmQzRFBPMHJYdFBQNEN6OXFqQ2p5bGlTOGF0dnVka1d3N2U5V3pvaHRLMGpqR0VMVFh2cElTYTA1YSIsIm1hYyI6IjVjYjdiNjJmN2U4ZGI1NmQ3ODJhYzcyZjEyNmJhNDczY2Q0MzQzMDY5M2Y2ODJkNjkwNTYwMDZlZjA2MTVjMjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlZkT0VzRkxlY0o5d2I4WGhNc0g2R2c9PSIsInZhbHVlIjoidUZCVGgrcm1FaWlTUnFPTmVnRG4wNzBlSmdGblpaMHRUWmFMV2pxd1dPVVVSQ2RnbzBYaG14N004UW5oeUlrR2NOYVFsN3RNYlJ6UmdqYmoxR243dXdZWWFPblRLRHpYQ3R2NUdSZXdadEc0ODZSejNiTEFuYXZyc0M3bVVkV3c3R3UzOVl1bXZlOXo5Q0ZheUhTL0FhWVFQbFlHTUhVaXRJbWdYdlYyb1Z3Z3JmMThzazFHa0cwY2o4SG43NEFaMzRLL3hlci9EQWxlNEtTTUtmdjErUTRraWdORGUzd3NkZC9KT25MU2JKbVZUdHN5ZVJsc0NBaFVHUUMwMWZrVXFwL0UxajFmblI2RGhUSFBEWmpETWRVUWRzWTF2TWpicXRvQ0FtN2tJaDlhelhUdTFsRnlGeTgxQU9BUW5Tc2g2RzRHY25HcXhxd0oxWGxOYUtMeXpsNzZIbWtId05ndmhVRGZQK1pFQU43dWtxOEN6QkRpYTc5TVVQMHltaG1vYS9RenBEUVd3aGVIOHZwK0hGL3Zkc0RvNnI0RWhCYkNobEIzK1hoN2xBckFRSWcyQjQ5dU1vSk1wSy9pbnREUEpGNHdPK0F3V2ovUXVLa3pUeDhTZ0xEV2p2d3JBRXNVaFBSTDNMQXBkL2JXYTBBSzdpRWxvTXZuRjJ6Sitldkxyc1Q3Y0gyZG1oamE4SW0xbTJPWlJZMEV1WWN0YUpITUJYR2d5OEF5dVdFcUp4MGhWa3BYYm16SFhHNUtRVE1GYzhkNWY1Y3FiN2FEZ0VrRXdBN05GNDhQRE96Z1RjbWFZcTJBU21ia01kNnpSMXZDdUJZWFJqbDk1dnFXQ21jcCIsIm1hYyI6IjAyOWYyNzUwNDViZThmNzIzNjRkNTE5NDJiOGRiN2RlZjE0YzAwY2NjYmI5MjAyZjVjMDU2ZDcxNzZhMmQzMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+