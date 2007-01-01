Песок и испорченные газоны: чем обернулась установка зарядных станций для электромобилей в Калуге

Жители Правобережья вместо прогрессивной инфраструктуры получили развороченные газоны, просевшую плитку и песчаные бури во дворах.

На улице 65 лет Победы, 17 после монтажа зарядок осталась огромная куча песка, которую разносит ветер по всему двору. Кроме того, во время работ был уничтожен газон — теперь на его месте лишь грязь.

- Также знак, кажется, противоречит разметке, зона его действия не относится к нарисованной разметке. Просьба привести в порядок территорию, - пишет один из местных жителей.

Аналогичная картина — в микрорайоне Веснушки. Здесь просела тротуарная плитка, а газон превратился в месиво. Местные требуют от властей срочно вмешаться и исправить ситуацию.

В администрации города пока не дали никаких комментариев.