Здоровье – фундамент развития общества

В 2016 году в Калуге была открыта частная медицинская клиника — ​Эндохирургический Центр.

Это событие стало знаковым в истории развития частной медицины в Калужской области, так как на сегодняшний день ЭХЦ предоставляет максимально широкий спектр услуг, ориентированных на универсальную семейную медицину.

ЭХЦ — ​это качество, проверенное временем. Бренд, которому доверяют более 250 000 пациентов.

Ежедневная благодарность жителей региона — ​лучшая награда для врачей и сотрудников центра. Именно ЭХЦ выбирают те, кто ценит свое время и профессионализм специалистов, сочетание повышенного комфорта и качества оказываемых услуг.

Сегодня в состав Эндохирургического Центра входит:

Собственная лаборатория

Диагностический центр

Поликлиника

Центр педиатрии

Семейная стоматология

Хирургический стационар широкого профиля

Отделение реанимации

Травмпункт

Отделение косметологии и пластической хирургии

Отделение реабилитации и восстановительной медицины.

Если вы думаете, что в нашем регионе еще не доступна какая-либо методика лечения или отсутствует определенное медицинское оборудование, позвоните в Эндохирургический Центр и уточните. Спектр услуг и возможностей материально-технической базы центра приятно вас удивят и позволят значительно улучшить качество жизни.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

Телефон: 8 (4842) 926-977

WhatsApp: 8 (920) 091-57-11 (только для входящих сообщений)

сайт эхц.рф

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