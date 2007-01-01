Здоровье – фундамент развития общества
Это событие стало знаковым в истории развития частной медицины в Калужской области, так как на сегодняшний день ЭХЦ предоставляет максимально широкий спектр услуг, ориентированных на универсальную семейную медицину.
ЭХЦ — это качество, проверенное временем. Бренд, которому доверяют более 250 000 пациентов.
Ежедневная благодарность жителей региона — лучшая награда для врачей и сотрудников центра. Именно ЭХЦ выбирают те, кто ценит свое время и профессионализм специалистов, сочетание повышенного комфорта и качества оказываемых услуг.
Сегодня в состав Эндохирургического Центра входит:
- Собственная лаборатория
- Диагностический центр
- Поликлиника
- Центр педиатрии
- Семейная стоматология
- Хирургический стационар широкого профиля
- Отделение реанимации
- Травмпункт
- Отделение косметологии и пластической хирургии
- Отделение реабилитации и восстановительной медицины.
Если вы думаете, что в нашем регионе еще не доступна какая-либо методика лечения или отсутствует определенное медицинское оборудование, позвоните в Эндохирургический Центр и уточните. Спектр услуг и возможностей материально-технической базы центра приятно вас удивят и позволят значительно улучшить качество жизни.
г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3
Телефон: 8 (4842) 926-977
WhatsApp: 8 (920) 091-57-11 (только для входящих сообщений)
сайт эхц.рф
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