Инновации и профессионализм

«Фуяо Стекло Рус» — это завод, который уже более десяти лет вносит значительный вклад в развитие Калужской области и всей страны.

Основанный в 2011 году, он стал частью индустриального парка «Грабцево» и быстро завоевал прочные позиции на рынке. Предприятие входит в группу компаний «Фуяо Глас Индастри Групп»— одного из самых известных производителей автостекол в мире. Многолетний опыт работы, помноженный на внедрение новых технологий, профессионализм обеспечивает доверие ведущих автоконцернов и автомобилистов.

Калужское предприятие поставляет продукцию на автомобильные заводы и в дилерские центры, сотрудничает с такими известными производителями, как Chery, GAZ, Hyundai, Haval.

Соглашение о сотрудничестве было подписано между Fuyao Group и правительством Калужской области 16 июня 2011 года в Кремле в присутствии президентов обеих стран.

Первый этап проекта по производству безопасного стекла для автомобилей был успешно запущен уже в сентябре 2013 года. За 11 лет производственные мощности выросли с нуля до впечатляющих 2,5 миллионов стекол в год.

Безопасность и качество

В условиях жесткой конкуренции на мировом рынке компания «Фуяо» постоянно следит за инновациями, оперативно реагирует на современные потребности автопрома и предлагает своим клиентам только актуальные модели автостекол.

Водители отечественных, азиатских и европейских автомобилей смогут без труда найти подходящее стекло от престижного китайского бренда. При этом компания придерживается доступной ценовой политики, что делает ее продукцию еще более привлекательной для покупателей.

Всего на предприятии производится более 6000 видов изделий. Помимо традиционных ветровых и задних стекол с надежной системой обогрева, «Фуяо Стекло Русс» выпускает автостекла с молдингом, водоотталкивающие и теплопоглощающие стекла, а также систему проецирования приборной панели на лобовое стекло и гнутые сферические стекла.

Также компания предлагает ламинированное, закаленное и инкапсулированное стекло.

Контроль качества

Особое внимание уделяется безопасности продукции. Автостекла проходят строгий контроль качества, включая тестирование на сопротивление давлению, ударную прочность, образование осколков и амортизацию.

Компания также придерживается стратегии бережливого производства, что позволяет оптимизировать процессы и снизить затраты без ущерба для качества продукции.

На каждом этапе производственного цикла работает система качества трех «не»: не принимать, не производить и не поставлять некачественный продукт. Эти принципы касаются в том числе планирования, производства, упаковки и транспортировки.

Надежный работодатель

На калужском заводе «Фуяо Стекло» работает более 600 сотрудников, средний возраст которых 35–40 лет. Это настоящие профессионалы, которые высоко ценят свою работу и стремятся к развитию вместе с компанией.

Для своих сотрудников «Фуяо Стекло Рус» предлагает официальное оформление, достойную белую зарплату, корпоративный транспорт, компенсацию питания, а также обеспечение спецодеждой и благоустроенным общежитием. На некоторых участках предусмотрена надбавка за работу в летнее время и дополнительный отпуск.

На заводе регулярно проводятся поздравления с праздниками и награждение лучших работников по итогам года. Также организуются семейные мероприятия и экскурсии для детей, чтобы они могли увидеть, где трудятся их родители.

Компания ориентирована на привлечение молодых специалистов, всегда готова помочь в развитии и раскрытии потенциала. Многие начинали работать на «Фуяо» со стартовых позиций, а теперь занимают руководящие должности.

г. Калуга, 1‑й Автомобильный проезд, 6

Отдел персонала: 8 (4842) 90–96–13.