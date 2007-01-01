Жители калужской деревни требуют срочно закрыть колодцы

В деревне Яглово бьют тревогу: на протяжении нескольких недель остаются открытыми как минимум четыре колодца, один из которых уже провалился.

Особую опасность они представляют для детей, которые могут случайно упасть в незакрытые люки.

- Прошло 3 недели, но колодец ливневой канализации на Семейной так и не закрыт. Плюс провалился колодец ливневки на 2 Пейзажной. Просьба помочь решить ситуацию, фонд поддержки строительства доступного жилья бездействует, - возмущается одна из местных жительниц.

- С Министерства строительства и ЖКХ звонили уточняли информацию и на этом все действия закончились. За это время провалился колодец, на который тоже было оставлено обращение, - негодует Александра.

Местные требуют принять меры, пока не произошла трагедия.