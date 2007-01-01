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Общество

В Тарусе создали граффити ко Дню Победы

Дмитрий Ивьев
29.04, 13:36
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К празднику в райцентре одну из стен трансформаторной подстанции превратили в холст.

На нём художник изобразил солдата с алым знаменем и летящих журавлей, сообщили во вторник, 29 апреля, в правительстве Калужской области.

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